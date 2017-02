Bil stjålet i Oslo dukket opp på Ørmelen

Kvart over elleve tirsdag kveld denne uka fikk politiet melding om at et var funnet en bil på Ørmelen i Verdal. Bilen var meldt stjålet av Oslo politidistrikt.

– Vi har tauet inn bilen og gjennomført åstedsundersøkelse. Det er en blå Volkswagen Golf. Hvis noen har opplysninger om noen som har sett eller brukt bilen, eller kommet med den, så vil vi gjerne ha tips, sier politiets operasjonsleder Kjetil Mollan ved operasjonssentralen i Nord-Trøndelag.

Bilen ble funnet i Granvegen.

Nummeret til politiet er 02800.