Ble påkjørt i Levanger sentrum

Politiet i Nord-Trøndelag meldte ved halv fire-tiden torsdag ettermiddag om en påkjørsel i Kirkegata i Levanger.

– Personen som ble påkjørt er fraktet til sykehus. Skadeomfanget er uklart. Vi er på veg til stedet, kunne politiet fortelle.

Mer har de ikke fortalt, men Trønder-Avisa har snakket med bilføreren, som sier at det ikke var stor fart og at personen som ble påkjørt fikk et kutt i hodet.

– Sola blendet meg, forklarte bilføreren om årsaken til sammenstøtet.

Det er i så fall samme grunn som i Verdal sist fredag, da en syklist ble påkjørt.

Syklist påkjørt i Verdal Ble tatt hånd om av helsepersonell.

Sjåføren i 30-årene har nå fått beslaglagt førerkortet, og politiet oppretter en sak på hendelsen.