Får likevel støtte til fjøsriving

Det er Bondebladet som forteller om saken fra landbruksnæringen i dag. John Roger Ekren får penger til å sanere fjøset sitt etter MRSA-smitten for to år siden.

– Vi er glade for at han får erstatning, men skuffet over at departementet ikke har tettet hullet i forskriften, sier Anja Fyksen Lillehaug i Norges Bondelag til Bondebladet.

Ingen griser å slakte

Greia var at fjøset - som han leide ut - var tomt akkurat da Mattilsynet kom for å ta prøver, og påviste MRSA-smitte i fjøset hans. I forskriften heter det at det må et slaktevedtak til for at staten skal dekke utgiftene til å sanere smittede fjøs.

Innherred.no siterte Bondebladet også da Ekren ba advokatfirmaet Orwell om juridisk bistand for ett år siden. Advokat Ingolf Holmen argumenterte for retten til erstatning etter Matloven, og krevde dispensasjon fra forskriften. Det vant de frem med.

Mener forskriften må endres

Mattilsynet er tilfreds med avgjørelsen, og mener loven bør endres.

– Den er litt gammeldags. I den moderne verden er alt inn, alt ut et fornuftig smitteforebyggende tiltak, og da passer den ikke så godt, sier seksjonssjef Karen Johanne Baalsrud.

Mattilsynet vil ikke slutte å ta prøver i tomme hus. For dem er beredskap en viktig del av jobben. Derfor mener de den eneste løsningen er at lovverket oppdateres.

Advokat Holmen deler den oppfatningen. Det samme gjør styreleder Geir Heggheim i Norsvin.

Har uansett tapt en del

John Roger Ekren skal nå innhente anbud på sanering av grisefjøset. Han kan ikke gjøre det selv, siden han har egne griser i nabofjøset.

– Vi kan ikke risikere å dra MRSA over dit, sier Ekren, som etter smitten fikk grovvasket det infiserte fjøset, men likevel ikke er trygg på at smitten er helt borte.

Selv om han nå får dekket kostnadene til sanering, har han gått glipp av to års uteleieinntekter.

– Situasjonen jeg har vært i de siste to årene har føltes urettferdig. I hvilke andre næringer kan man få beskjed om å bruke egne penger på å betale samfunnets sosiale kostnader, undrer han.