Kamuflasjebilene er sett overalt

Det var Trønder-Avisa som først meldte om bilene etter at fotografen Johan Arnt Nesgård skyndte seg å stanse på en vegskulder på E6, og gjorde klar kameraet da bilene kom fra vegen til Torsbustaden og kjørte inn på hovedferdselsåren.

– Klampen i bånn

– De virket ikke spesielt glad for at jeg rigget meg til, og satte klampen i bånn for å komme forbi før jeg fikk tatt bilder, meldte han inn til nettdesken i egen avis.

Like travelt har ikke bilene hatt det overalt. Johan Svendsen, som bor ved Movassvegen i Skogn, tok frem kameraet da ialt seks biler gjorde en pitstop ved vegen rundt 100 meter unna huset hans. Da gikk folk både ut og inn av bilene med bærbare datamaskiner.

– Jeg undret først på om det kunne Putins menn som var ute og spionerte, fleiper Svendsen, som imidlertid fort skjønte at det dreide seg om det samme som T-A hadde omtalt.

– Audi og Lamborghini

De mener å vite at det er testing av nye Audi-er som foregår, blant annet fordi det lå en vanlig Audi Q7 bakerst i feltet - som ikke var kamuflert. Flere av deres lesere har dessuten foreslått at en av testmodellene kan være en Lamborghini Ursus, som ennå ikke er i salgsproduksjon.

Hvorvidt kamuflasjen hjelper på hvis målet er å unngå at bilene legges merke til, kan dog diskuteres. Eller om uemblerte biler i trauste og tradisjonelle farger hadde vært bedre.

Men nå har i hvert fall enda en avis skrevet om dem, så vær så god!