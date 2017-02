Momarka-dritt går rett ut i populær badeplass i Levangerelva

– Jeg trodde kloakk skulle tas ordentlig vare på, og blir litt sjokkert når jeg ser sånn. Det er jo både badeplass der, og det er ei lakseelv, sier Siv Thorsdotter Loktu fra Bruborg i Levanger.

Torsdag formiddag gikk hun tur på elvestien langs Levangerelva. Da hun kom til Laksberget, en populær badeplass om sommeren, så hun at det ble pumpet kloakk ut i elva. Det hun beskriver som en industrispylebil sto ved pumpehuset.

Synet sjokkerte henne.

– Det gikk en slange ut i elva, men om den kom fra pumpehuset eller bilen som sto der, er jeg ikke sikker på. Det var kloakklukt uten tvil, og det var mengder med brunt som kom ut. Jeg synes det var rystende. Jeg holdt på å kaste opp, sier Loktu.

Hun filmet selv situasjonen, og undrer seg hvordan det kan ha seg at noen pumper kloakk uti ei elv i dag. Se videoen over!

Tett pumpestasjon

– Vi jobber med en pumpestasjon som har gått tett, og har måttet stenge den. Kloakken som kommer fra Momarka og Høgberget går ut der i overløp mens jobben gjøres, sier enhetsleder Helge Nyberg ved drift og anlegg i Levanger kommune til Innherred.

– Kloakken tømmes altså ut i elva?

– Vi tømmer ikke i elva, den går i overløp. Vi må få i gang stasjonen.

– Men det går kloakk ut i elva, må den ut der?

– Ja, og vi har ikke annen plass å ta den opp. Det må ut et sted, og da går det med rør ut i elva. Vi oppdaget at pumpestasjonen var tett i dag, men i løpet av dagen skal det være greit. Det er mange slike pumpestasjoner i Levanger kommune - omtrent 50 stykker, sier Nyberg.

– Kunne man ikke tatt det opp i bil?

– Det får vi ikke til. Dette skal gå ganske fort, svarer Nyberg.

– Renser seg selv

Innherred tok selv turen til Laksberget torsdag. En kloakkslange lå da frakoblet på berget ved elva. Den ende enden på slangen dyppet nedi vannet, og det var tydelig brunt i vannet rundt den. Vi så også at det var dopapir flere steder nedi vannet. Det luktet kloakk i området.

På spørsmål om elva ikke blir forurenset, svarer Nyberg:

– Det er vanlig kloakk og ikke noe alvorlig i det. Elva renser seg selv når den går opp, og det er ikke noe dramatikk i det.

– Hvor mye går ut - er det snakk om kubikk?

– Nei det er det ikke. Det er ikke mye folk som trekker i doen på dagtid. Det er ikke mange år tilbake at alt gikk i elva og Sundet, men det er klart det ikke er noe fint syn når det flyter litt kloakk. Men man må få gjøre jobben sin, og dette må tømmes, sier Nyberg.

– På trynet

Siv Thorsdatter Loktu sier dette om kommunens forklaring:

– Herrefred. Jeg skjønner forklaringen og at det er krise, men det skulle gått an å gjøre det på en annen måte - å få transportert det vekk. Jeg vet ikke hvordan de håndterer kloakken i Levanger. Det så ut til å være ganske mye kloakk, det var full skuv, og du ser på videoen at det lager strøm i elva. Jeg syns det er helt på trynet, avslutter Siv Thorsdatter Loktu.