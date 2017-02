Spillet bak Olaf Eklo’s veg

Tidligere biblioteksjef Sveinung Havik kommer i avisa Innherred 7. februar med «nye» opplysninger og henstilling til rådmann Ola Stene å rydde opp. Lite synes man å ane om eller huske av det drama som foregikk off-stage før premieren på Brusve-spillet sensommeren i 1992, og som skulle minne om en form for utpressing.

Vi rugger oss derfor tilbake til nettopp 1992, da en rekke entusiaster og amatører innen teater og musikkmiljøet investerte betydelig med tid og krefter til en oppsetning av det nyskrevne Brusvespillet. Det ble også lagt ned svært mye krefter i å få sydd kostymer, og mange flinke damer var i sving sent og tidlig. Spillet var basert på et manus av Asbjørn Hallem, med musikk av Leiv Ramfjord, og satte sin handling tilbake til kong Carl Johans besøk på Brusve i forbindelse med åpningen av mellomriksvegen i 1835.

Forventningene var store til hva dette første friluftspillet i Levanger kommune skulle få for betydning for et Levanger sentrum etter at etableringen av Magneten hadde tømt sentrum for liv. Spesielt var daværende kultursjef Tone Jørstad engasjert i at Levanger sentrum måtte få noen møtepunkter som kunne revitalisere sentrum etter at Magneten hadde avfolket det. Men da prøvene til Brusvespillet var på sitt mest intense, og premieren nærmet seg, skulle en kjent og meget innflytelsesrik juristfamilie i Oslo, med røtter i Levanger, true med å velte hele spillet.

Striden sto om en del av Brusveanleggets tomt opp mot Ringvegen, og som var tenkt som et naturlig amfi, med publikumsbenker til premieren, og de øvrige oppsetninger av Brusvespillet. Gjennom sin advokat her i Levanger krevde den mektige juristfamilien i Oslo 200 000 1992-kroner av amatør-skuespillerne om Brusvespillet skulle få bruke det naturlige «amfiet opp mot Ringvegen. Spenningene var stor blant de mange skuespillerne som hadde øvd i måneder foran premieren. Men nu sto altså Levangers første friluftsspill i fare for ikke å bli oppsatt på grunn av en pengegrisk juristfamilie.

Det var da lille Levanger-Avisa kom inn i bildet. For her var det noe som skurret, syntes jeg som jobbet litt med kulturstoff i redaksjonen. Det ble det da min oppgave å finne ut mer om dette. Etter litt graving i dokumenter ved Teknisk Etat i Rådhuset sto noe klart: Kommune-administrasjonen hadde «avstått» tomten som utgjorde amfiet i form av en «vennskapsavtale» med den profilerte jurist og advokatfamilen i Oslo, til et gjenkjøp for for 3000 kroner i 1981, omgjort til dagens kroneverdi, 9526,32 kroner (2016). Summen betraktet jeg som lav tatt i betraktning det juristfamilen ti år senere krever for tomten, som var 200 000 1992-kroner, og som de hevdet ville være en gavepakke til kommunen og Brusvespillet.

Problemet var at juristfamilien aldri eide tomta. Likevel var kommuneadministrasjonen, ordføreren og lokalpolitikerne villig til å kjøpe tomta som de eide selv. Slik »overså» de også at parsellen var omfattet av kulturminneloven, noe som satte skranker for handel og vandel. Riksantikvaren hadde dessuten alt tidlig vist ualminnelig stor interesse for den nu omstridte tomtemassen ved Brusve Gård. Men i Levanger Rådhus syntes man ikke videre interessert. Fylkeskonservator Kolbein Dahle kom ingen vei med kommunen, og måtte hoderystende være tilskuer til det drama som utspilte seg om Brusve Gård.

Levanger-Avisa hadde på det tidspunkt også gjorte noen besøk hos andre oppsittere ved Brusve Gård, iknntil Olaf Eklo’s veg. De hadde imidlertid fått blankt nei av kommunen om å kjøpe «tilleggstomt» på Brusve Gård, kunne de opplyse. Kommunen praktiserte altså forskjellige standarder for Kong Salomo og Jørgen Hattemaker for sine «tomtesalg». Det er forsåvidt kanskje ikke noe nytt?

Men det både kommuneadministrasjonen og posisjonspolitikerne hadde «oversett», var den klausulen «tomteavståelsen» til kong Salomo var heftet med. Det forelå nemlig en gjenkjøpsavtale med den profilerte juristfamilien, som kommunen kunne benytte seg av, også før kommunen ervervet tomten. Det sto altså på vrangviljen i Rådhuset. Og den var sterk. Avtalen ble publisert i Levanger-Avisa 9. juli, og fulgt opp med 5 nye artikler og en bred dekning av saken.

Overraskelsen var stor i redaksjonen da rådmann og ordfører igjen avviste gjenkjøpsavtalen, og fortsatte å forhandle i det skjulte med juristfamiliens advokat om en overtakelse av tomten. Kommuneadministrasjonen tilsidesatte på det punkt ikke da bare sine forpliktelser i forhold til skattebetalerne, men struntet også i kulturminnelov og det mandatet de ikke hadde til å avstå til byggeformål et kulturminne.

Levanger-Avisa ble også forsøkt stanset i sin undersøkende journalistikk. Jeg ble tatt av saken fordi sjefer i kommunens ytre etater «blåste meg» på en sak der jeg hadde krevd «finnerlønn» for forsvunnet areal i biblioteket i Gjensidigegården, i en sak der det satt en godkar satt på begge sider av bordet og «forhandlet» leieavtale. Men da tok SVs rakryggede Jostein Trøite hansken opp, og forlangte full gjennomgang av tomtesaken. 23. juli 1992 måtte ordfører og rådmann be pent om godt vær i formannskapet, og beklage sine ageringer.

– Jeg synes også det er merkelig at det skal være nødvendig å engasjere et advokatfirma for å skrive om det som Levanger-Avisa har avdekket, fremholdt Trøite i sin sluttreplikk den sommeren. Og Brusvespill, det ble det Med folk sittende på benker langt oppi bakken på parsellen som det sto strid om få dager tidligere. Og Asbjørn Folkvord kom på Levanger-Avisa i det som i dag er Musikkens Hus med en stor bukett blomster til journalisten.

Det synes jeg vi fortjente både avisa og jeg. Jeg sparte da tross alt Levanger kommune for 197 000 1992-kroner den gang. Hos ordfører og rådmann var det imidlertid merkelig stille. Men når Brusve Gårds eiendommer igjen oppi media, nu i avisa Innherred, synes jeg ærlig talt at jeg kan få litt gehør for at veistubben mot nordøst fortsatt skal ha det sjarmerende genitivnavn, Olaf Eklo’s vei, en veistubb i Hilsegatas ånd. Den ble jo også gjenfunnet i 1992. Du har min fulle støtte Asbjørn Eklo.

Terje Carlsen

Frilanser og outsider