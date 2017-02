I barndommens paradis

– Vi var mange ganger på ferieturer til Danmark da jeg var yngre. Mamma og pappa sier at jeg alltid sa jeg skulle flytte til Danmark når jeg ble stor. Det har jo skjedd, sier Vanja Stormo Clausen.

Hun er oppvokst i Forberegd Lein i Verdal og har siden 2003 bodd i Danmark sammen med sin danske ektemann, Brian Clausen, og døtrene Emile (10) og Freja Julie (7). Brian møtte hun på en sommerjobb i Tvedestrand i 2002.

– Han var kokk og skulle tjene penger for å reise til England. Jeg skulle tjene penger for å reise til Australia. Men så møtte vi hverandre og droppet våre planer, forteller Clausen.

Konferanseservitør

De bodde og jobbet en stund i Oslo. Clausen var servitør og deltok i en streik og dette skal ifølge Clausen ha ført til at hun ikke fikk servitørjobber da de flyttet til Trondheim.

– Jeg hadde mange jobbintervju, men hørte ikke mer. Min mann jobbet som kokk og fikk fortalt at det var fordi bransjen fikk høre om at jeg hadde streiket og ville derfor ikke ansette meg. Vi ble bare fire måneder i Trondheim og så tok vi det store skrittet og flyttet til Danmark. Så ble vi bare boende her, forteller Clausen.

Å få seg jobb i København var ikke noe problem. Nå er Clausen konferanseservitør og har ansvar for møtebevertning.

– Jeg jobber i en kantine hvor de har masse kurs og konferanser, forklarer hun.

Snakker dansk

Familien flyttet for et par år siden fra København til et hus i Slagelse i Sydvest-Sjælland. Verdalsdialekten har Clausen vært nødt til å legge på hylla for at danskene skal forstå henne.

– Ellers hadde jeg ikke fått meg noen servitørjobb. Til å begynne med gikk det mye på bokmål. Etter hvert lærer man seg danske ord og nå mener jeg at jeg snakker danske. Men tellemåten har tatt tid å lære. Jeg kan den, men må vende hodet en gang før jeg er sikker.

Clausen snakker også dansk til barna, men angrer litt på at hun ikke heller har lært dem norsk.

– Men det føles naturlig å snakke dansk ettersom vi bor i Danmark. Barna er gode på å forstå norsk. Det er ikke noe problem for dem å forstå familien hjemme i Norge, men det er verre motsatt.

Strikker

Nylig har Clausen begynt å strikke. Hun er inspirert av blant andre Marion Rindsem fra Verdal, som nylig ga ut strikkeboka «Luer».

– Jeg har begynt å strikke og er nå i gang med ei jakke. Jeg har så mange norske venner som legger ut mye fin strikking på Facebook. Også har jeg vokst opp med en mor som også strikket mye. Nå er jeg nordmannen på gata som strikker norske mønstre.

Hun er hjemme omtrent to ganger i året. Da går dagene med på mye besøk og Clausen tar som regel med døtrene til Stiklestad for å vise sine barndomsminner. Nå har eldstedattera planer om å flytte til Verdal når hun blir voksen.

– Hun har blitt venner med barn av mine venner og har bestemt seg for å flytte like ved der hennes mormor og morfar bor.

Hva savner du fra Verdal?

– Jeg savner selvfølgelig familien min. Jeg har mor, far og en yngre bror som bor i Verdal i tillegg til morfar, tanter og onkler. Jeg savner å kunne bare stikke innom hverandre fore en kaffe eller en middag av og til.

Hva savner du minst?

– Når jeg snakker med foreldrene mine over telefon er det enten regn eller kaldt i Verdal. Og somrene er milde og regnfulle. Her kan vi ha kjempesomre, men ellers er det egentlig ikke noe konkret jeg er glad jeg slipper.

Ditt beste minne fra Verdal?

– Jeg har jo så mange. Det som sitter dypest er den trygge oppveksten jeg hadde på Forberegd. Her hadde jeg venner som jeg ble kjent med i barnehage. Vi havnet også i samme klasse på Stiklestad skole. Vi bodde i samme gata, gjorde mye sammen jeg føler vi hadde det veldig godt. Denne oppveksten skapte noen sterke bånd og vi har fremdeles mye kontakt. Ellers er det mange gode minner fra somrene når vi jobbet på Stiklestad under olsok. Vi var parkeringsvakter, sto i tribunen og var plassanvisere og etter hvert fikk vi også servere.

Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer i Verdal?

– Da har jeg jo Facebook hvor både familie, venner og kjente skriver når det skjer noe. Skjer det noe, er min mor raskt til å gi informasjon. Jeg bodde en tid i USA og da abonnerte jeg på Verdalingen, men nå er jo nyheter så tilgjengelig på nett.

Hva skal til for at du bosetter deg i Verdal?

– Dattera mi, Emilie på ti år, fant seg et hus i Verdal for et års tid siden. Det er like ved mamma og pappa og hun tenker å flytte dit. For at jeg skal flytte til Verdal må det nok bli litt mer liv i byen. Nå har jeg blitt vant til Danmark hvor det foregår mye i byen. Det er flere butikker og de stenger ikke klokka fire.