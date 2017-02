Byen støves ned av svevestøv

– Støvproblemene må tas på alvor, og det er i hovedsak veieieres ansvar. Kirkegata er som kjent en fylkesvei, og vil forbli det. Vi har tilstrekkelig med kommunale veier, sier ordfører Robert Svarva.

I går besøkte ordføreren den nyoppsatte støvmåler-stasjonen ved den gamle byskolen – som er satt opp kun fem meter unna hovedferdselsåren i trehusbyen. Stasjonen skal dokumentere støvmengden til alle døgnets tider, og over tid.

Forhold for svevestøv

– Det har vært ille de siste dagene, men har en god dialog med Statens vegvesen og det skal bli kostet med det første. Oppdaterte støvfakta blir presentert i plan- og utviklingskomiteen til uka, sier ordføreren.

– Vi har hatt litt innkjøringsproblemer med måleren, men nå skal alt være i orden, sier prosjektleder/byggeleder Jonas Höglund i Levanger kommune.

Kaldt vær, ingen snø, masse biltrafikk omfattende strøing og salting samt en total mangel på kosting og feiing av Kirkegata sørger for kolossale mengder støv og svevestøv – og mange fortviler – andre får helseplager.

Nedstøvet bil

– Nå er det alvorlig mye støv, ja – og ikke bare i Kirkegata. Det er støvete i hele sentrum, påpeker Terje Hellesø, som bor i Håkon Den Godes gate. Den pensjonerte rektoren er bekymret over situasjonen. Han er nestleder i lokalforeningen for hjerte- og lungesyke, og forstår at medlemmer nå kvier seg for å dra til trehusbyen:

– Det er betenkelig at folk kvier seg for å dra hit, og risikere plager fordi de drar inn den fryktelig støvete lufta. Jeg kjørte senest i går ut bilen min fra carporten i bakgården, og den var fullstendig nedstøvet. Svevestøvet trekker inn, selv gjennom våre relativt nye vinduer i boligen vår og legger seg i vinduskarmene, fastslår Hellesø.

For mye i 66 dager

– Hva bør gjøres?

– Grus og saltrester må bort. Vi som er eiendomseiere i Levanger får kontinuerlig beskjed om våre plikter til rydding av snø, fjerning av is på tak, strøing av fortau og kosting når våren kommer, men hvilke forpliktelser har kommunen? Jeg ser at rådmannen gleder seg over et overskudd på mange millioner kroner, og da burde man sannelig også ta seg tid til å kjøre en feiebil fra tid til annen! Støvet ligger i store mengder i gater og fortau i hele byen – slett ikke bare i Kirkegata, fastslår Terje Hellesø.

Da Levanger feiret 1000-årsjubileum for fem år siden ble det gjennomført en detaljert støvmåling i byen. Den var ledd i «Ren til Tusen»-prosjektet, og utført av tidligere NTH-professor Tom Myran. Målingen den gang viste at det var 66 dager med for mye støv i Levanger sentrum dette året – vurdert mot forurensingslovens døgngrenseverdi på såkalt partikulært materiale.

Jørgen Aune var prosjektleder for luftforurensingsmålingen, og konstaterer i dag at ingenting er blitt bedre. Snarere tvert imot.

Gjentakende problem

– Vi mener det må være månedlig feiing og spyling av gatene i sentrum, sa Jørgen Aune i januar 2012, og gjentar det samme vel fem år etter «Ren til Tusen».

– Gatene blir ikke feid, og svevestøvet er det verste, mener Jørgen Aune, og viser til at veisalt blir liggende, asfaltstøv blir virvlet opp med mange piggdekkbilister og lufta blir forurenset av forbrenningsgasser fra de over 12.000 kjøretøyene som ferdes i Kirkegata hvert eneste døgn.

– Dette er et stadig tilbakevendende problem i Levanger. Vi har en utfordring med mye trafikk konsentrert på et begrenset område mellom Sundet og jernbanen/ elva - og trenger sårt en avlastningsvei til Kirkegata, sier Geir Tore Persøy, som sitter i plan- og utviklingskomiteen for Fremskrittspartiet.

Kommunalsjef Unni Storstad hadde et møte med Statens vegvesen om saken i går ettermiddag, og drøftet støvdata-materialet som foreligger.

– Vegvesenet er veldig samarbeidsvillige, og har allerede bestilt Mesta til å fjerne grus fra Kirkegata. Det skjer allerede til uka, sier kommunalsjefen.