Julia (12): – Ikke kast søppel i naturen

Folk bør slutte å kaste søppel i naturen. Plastikk, sigarettstumper, esker og flasker ser jeg ligger strødd langs veien bare jeg tar meg en liten sykkeltur!

På åkrene her i Trøndelag ser jeg mange plastikkposer og plastikkbiter strødd rundt. Visste du at det tar 10-20 år for jorda å bryte ned en plastikkpose? En brusflaske tar mer en 400 år å bryte ned, og en glassbit tar faktisk mer enn en million år! En eneste liten glassbit kan lage en hel skogbrann hvis sola skinner på den!

Noen ganger når jeg går en tur langs veien ser jeg batteri eller metall som ligger i veikanten. Visste du at et lite kvikksølvbatteri kan forurense like mye vann som er i en svømmehall?! Det er også viktig å kildesortere og resirkulere rett. Noen ganger når vi kaster søppel så kaster vi oppi feil søppelboks. Av og til ser kanskje søppelmennene en sko midt blant papiravfallet! Hvis det er noe du ikke trenger lenger, kan du gi det til noen du kjenner, så de tingene kan bli til glede for andre.

Jeg synes at vi ikke må kaste søppel i naturen. Det plager både dyr og mennesker. Mange dyr ser ikke forskjell på mat og søppel, og kan bli syke og dø. Noen helger, når hele familien har fri, kan man dra på en sykkeltur å plukke søppel som ligger langs veikanten. Noen av flaskene går det an å pante, så man kan tjene penger på det. En gang var broren og faren min på sykkeltur og samlet 29 kroner av panteflasker bare på en halvtimes sykkeltur!

Hvis vi på jorden samarbeider om å plukke søppel i naturen, så blir verden vår bedre for mennesker og dyr. Så sett i gang!

Julia, 12 år