En mann i 30-årene blir nå anmeldt for promillekjøring på E6 i Levanger. Det skjer etter at han ble stanset av politiet klokken 13.20 søndag. I forkant hadde mannens kjøring tiltrukket seg så mye oppmerksomhet fra øyenvitner at de valgte å melde mannen til politiet. De rykket ut og fikk stanset ferdselen.