Øvde seg i vasken på badet før dåpsdebuten

Sist lørdag ble verdalskvinnen portrettert i Stjørdalens Blad, en liten måned etter at hun ble innsatt som kapellan i Stjørdal sogn.

Der forteller hun at hun tre år gammel flyttet til Kobe i Japan sammen med mamma, pappa og sine to yngre søsken. Der ble det jordskjelv.

– Høyhuset vi bodde i stod i mot det kraftige jordskjelvet, 7,2 på Richters skala, mens blokkene rundt oss raste sammen, sier hun.

Bestemte seg i Brasil

Oppholdet i Japan ble kortere enn planlagt, men Aune var også på søken da hun ble ungdom.

Bare 15 år gammel reiste hun nemlig til Bergen for å gå Kongshaug musikkgymnas, hvor hun lærte å spille både cello, piano og litt gitar. Videre gikk turen til Mandal og Internasjonalt senter. Det betød også et nytt utenlandsopphold, i Belo Horizonte i Brasil. Her var det hun bestemte seg for å bli prest.

Tilbake til Bergen

Utdanningen tok hun tilbake i Bergen, ved Lærerakademiet, noe hun gjorde unna på fem år istedet for seks. Blant annet takket være stor innsats under et sommersemester i Israel.

Før hun kunne søke prestejobb måtte hun riktignok ta noen fag på Menighetsfakultetet i Oslo.

Spesiell forberedelse

Det startet med vikariater i nærområdet her hjemme, og den aller første dåpsgudtjenesten holdt hun i kirken hun selv ble døpt, gamle Sakshaug kirke på Interøya.

Hele sju dåpsbarn ventet på henne.

– Jeg stod kvelden før gudstjenesten på badet, og øvde meg i vasken, forteller hun om den store dagen for et par år siden.

Lar seg ikke lure

I portrettet i Bladet forteller hun ellers kort at hun nok putter stemmeseddelen fra Arbeiderpartiet i urnen når det er valg, men at politikk ikke er det hun er mest opptatt av. Hun er derimot opptatt av å puste med magen, og knytter det til gudstroen. Aune praktiserer yoga, som både lærer henne pusteteknikk og gir henne styrke.

Avisa i Stjørdal prøver å få ut av henne hvor hun står i kirkens ekteskapsspørsmål, men lurer ikke Aune ut på glattisen.

– Det er positivt at alle blir godt mottatt av kirken, nøyer hun seg med å si, og oppfordrer de som vil ha inngående kjennskap til hennes mening om å komme på kontoret hennes. Der er døren åpen.

Vil være inkluderende

Hun forklarer det med at å gå veldig sterkt ut med ett syn blir ekskluderende, og dessuten at hun så tidlig i tjenesten sin ikke er klar for å si et tydelig ja eller nei ut i offentligheten. Men den nye liturgien kan hun bruke.

– Det viktigste i kirken er å gi livsmot og håp, fremhever Linda Taraldsen Aune.