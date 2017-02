– Om noen vil ha blaut plen, så vær så god

Politikerne i samkommunen havnet dermed i en diskusjon hvorvidt myr kan benyttes til boligtomt eller ikke, og med overveldende flertall ga de til slutt søkeren medhold.

Jan Erik Kjesbu har tidligere søkt om fradeling av en to dekar stor parsell fra eiendommen i Leksdal. Halvparten av dette berører ikke dyrkbar jord, og for denne fikk han medhold i fradelingssaken.

Myr, jord eller skog

For den andre halvparten fikk han imidlertid avslag på sin søknad om omdisponering av grunnen, nettopp fordi den av myndighetene ligger på grensa mellom det som er definert som dyrkbar jord og det som defineres som myr. En ny nasjonal forskrift gjør mange av våre myrer verneverdige, og ergo settes en stopper også for nydyrking i slike områder. Naustadmyra, som ligger i dette området, beskrives som relativt dyp. Kommunale myndigheter har tidligere pekt på at en nedbygging av de omsøkte arealene ikke er i tråd med kommunedelplanens arealdel eller intensjonene i jordloven.

Klagde, fikk ja

Kjesbu klagde imidlertid på vedtaket, og dermed fikk samkommunepolitikerne nylig saken på bordet.

Han pekte i klagen blant annet på at det aktuelle arealet dreier seg om en smal skogstripe, vendt mot myrterreng, og reiste derfor spørsmål ved hvorvidt parsellen kan defineres som myr eller skogsmark. Sistnevnte ville gjort det enklere med tanke på fradeling og omdisponering. Målet med fradelingen er salg av boligtomter.

Selv med nasjonale retningslinjer i tankene, ønsket det store flertallet av politikerne å tillate boligbygging på det omsøkte området.

Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen (A) fremmet følgende forslag i møtet: «En innvilger omdisponering av inntil 1 dekar dyrkbar jord som omsøkt. En vil med dette styrke bosettingen i området og vedtaket er ikke til hinder for videre oppdyrking.» Forslaget ble vedtatt med 15 mot 1 stemme.

Mangel på tomter

–Denne saken framstår for meg med en konklusjon som ikke er fleksibelt nok vurdert. Jeg synes vi bør få denne saken avgjort ved å si «ja», argumenterte Iversen. Han poengterte at våre jordbrukskommuner er opptatte av et sterkt jordvern, men mente det er like viktig å legge til rette for bosetting i grender og bygder.

–Dette er et område hvor det har vært mangel på tomter og muligheter for å bosette seg i flere tiår for dem som ønsker, uttrykte Marit Voll (Sp) som først inntok talerstolen i saken.

–Det vokser knapt furu i dette området. Og når vi ser på hva som er dyrkbar jord i Verdal, fra det som topper nasjonalt nivå og som ligger på industriområdet og rundt Verdal by, og til den vi snakker om her, ja, så finner vi ytterpunktene på skalaen. Jeg vil knapt si at dette området er dyrkbar jord. Samtidig har vi sagt at disse områdene skal ha økt fokus på spredt boligbygging, argumenterte Voll som først ville bringe saken videre for å komme til enighet med grunneier, men som senere sluttet seg til Iversens forslag.

Ikke knapphet på myr

Voll trakk også fram de nasjonale retningslinjene med tanke på forvaltningen av jorda, men gjorde også et poeng av dette:

–Den som har bodd i et myrlendt område har jo kanskje mindre forståelse for at myr er så veldig verneverdig.

Her fikk hun støtte fra flere, deriblant ordføreren i Levanger, Robert Svarva (A)

–Det er særs viktig at vi opprettholder muligheten for å ha spredt bosetting i våre to kommuner, Levanger og Verdal. Og for min del opplever jeg ikke at vi lider noe sterkt av knapphet av myr.

Det gjør neppe heller Børge Lund (KrF).

–Huset er tenkt lagt helt i grensa og tar marginalt med myr. Om noen vil ha blaut plen, ja så vær så god, konkluderte han før han rakk opp hånda og stemte «ja».

Marit Voll var innledningsvis for øvrig noe kritisk til de språket i saksframlegget.

–Jeg synes det er krevende å lese saken. Jeg må lese om igjen, og sliter med å skjønne hvem som uttaler seg. Jeg er ikke fornøyd med formuleringene, og hvis det er det er samme type språk som brukes i kommunikasjonen med søker, er det noe vi bør ha fokus på. Det er ikke lett som innbygger å analysere hva som egentlig menes, poengterte hun.