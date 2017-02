Fristen går ut i dag

Mandag 16. februar er siste sjanse for å melde seg på lokalmønstringen i UKM Verdal, som arrangeres 4. mars. Blant de påmeldte finner vi 14 år gamle Idun Elvira Svartaas Borgen som skal stå alene på scenen og synge «People help the people».

Trøkket til med 60-tallet Hedda Haugskott (18) innrømmer at hun liker 60-tallsmusikk bedre enn den nymoderne musikken.

-Jeg har sunget siden jeg var liten, og er veldig glad i sang. Jeg går nå på kulturskolen på sangundervisning, forteller hun til UKM.no.

Alle uttrykk

Ungdommens kulturmønstring (UKM) er for alle ungdommer under 20 år. Ungdommene kan delta med alt innen kulturog det kreves

Bildegalleri Se bildene fra UKM i Levanger Sjekk ut vårt bildegalleri fra Ungdommens Kulturmønstring i Levanger.

Påmeldte

ingen opptaksprøver og man kan delta med alle kulturuttrykk.

Katrine Rennemo (18) – UKM Media

Lukas Utseth (15) – Moderne dans

Ylva Støre Myhre (16) - Moderne dans

Mette Sundfær (20) – UKM Media

Mia Larsen Sveberg (19) – sang og piano

Mia Larsen Sveberg (19) – utstilling

Frida Martine Aksnes Vada (19) - Balade

Ylva Støre Myhre (16) - utstilling

Emma Frisli (19) – Ustilling

Idun Elvira Svartaas Borgen (14) – Rolig pop

Ingrid Helen Nilsen (13) – Utstilling

Kulturskolegjengen – Ingrid Helene Nilsen (13), Isa Mari Kjenstadbakk (16), Maria Langåssve (15), Martine Storhaug Lund (16) og Thea Mathilde Aksnes Vada (15) - Utstilling

Lotte Aune (15) – Rolig pop

Maria Eliassen (19) – Utstilling

Nameless – Erlend Olsen (16), Henning Holmsberg Johansen (17), Ole Anton Moe (15), Ylva S. Myhre (16) og Ådne Veium (16) – Hardrock

Sara Kristine Lorentine Gjertsås (18) – Utstilling

Ylva Støre Myhre (16) Utstilling