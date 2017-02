Vipps + lokalbank = sant

-Når så mange banker stiller seg bak Vipps, vil tjenesten bli utviklet i høy grad. Jeg tror den vil bli enda bedre på både bedrift og betaling, betaling av regning og ikke minst nye typer betalinger, sier Bjørn Asle Hynne, som er administrerende banksjef ved Aasen sparebank.

106 banker

Mandag ble det nye samarbeidet med Vipps lansert. Sparebank 1, Frendenbankene, Sparabenken Møre og DNB satser på felles betalingstjeneste i et felles seslskap. Snacash og Mcash kuttes dermed ut til fordel for Vipps når 106 banker velger denne tjenesten som betalingsløsning.

-Vi tror kundene vil foretrekke én løsning – én sterk og tydelig leverandør. Derfor går nå norske banker sammen om å lage én felles mobil lommebok for alle norske bankkunder. Vi har tro på at et enda sterkere Vipps vil gi den beste og enkleste betalingsløsningen for norske forbrukere, skriver Aasen sparebank i en pressemelding.

Vipps har hittil vært en del av DNB-konsernet, men legges nå inn i et frittstående selskap der DNB blir største eier med omtrent 52 prosent av aksjene. SpareBank 1-alliansen skal eie 25 prosent, de selvstendige sparebankene 12 prosent, Eika Alliansen 10 prosent og Sparebanken Møre 1 prosent.

- Enkle og trygge tjenester

-Vi opplever et marked der stadig flere aktører kappes om å lansere egne løsninger for mobil betaling. For mange er dette forvirrende, enten man skal betale eller ta imot betaling. Selv om vi gjennom vår satsning på mCASH har tatt en solid posisjon på kort tid, har mange kunder gitt uttrykk for at de vil foretrekke én løsning – én sterk og tydelig leverandør. Derfor går norske banker sammen om å lage én felles mobil lommebok for alle norske bankkunder, sier Finn Haugan, konsernsjef i SpareBank 1 SMN på vegne av SpareBank 1-alliansen.

-Vi ønsker å bygge en sterk norsk fintech-aktør som klarer å utvikle og levere enkle og trygge tjenester til lavest mulig kostnad. Når vi nå utvikler kompetanse og teknologi i ett selskap vil det være et stort løft for alle bankkunder i landet, sier Geir Bergskaug, administrerende direktør i Sparebanken Sør som representerer de 15 selvstendige sparebankene som også er deleiere i Frende Forsikring.

-Samarbeidet om Vipps sikrer lokalbankenes kunder enkle og fremtidsrettede betalingstjenester. Partnerskap står sentralt i Eikas strategi for hurtig og kostnadseffektiv innovasjon og utvikling. Jeg er derfor meget tilfreds med at vi nå står sammen om å videreutvikle Vipps som den ledende mobile lommeboken i det norske markedet, sier konsernsjef Hege Toft Karlsen i Eika Gruppen.