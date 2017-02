Hobbyornitologen: – Våren har kommet

Trygve Lullau er på tråden til Innherred.no tirsdag ettermiddag. Han har nemlig sett en stor flokk med stær på sin tur ved Tynes i Levanger.

– Det var kanskje 25-30 fugler. De satt på en telefon- eller strømlinje da jeg gikk forbi, sier Lullau.

Levangsbyggen, som betegner seg selv som hobbyornitolog, sier han aldri før har sett «starri'n» så tidlig.

– Jeg fører dagbok over observasjonene. Selv om jeg ikke har den foran meg her nå, finnes det ingen observasjoner av stær midt i februar. Det vanlige er at de kommer tidligst i begynnelsen av mars, sier Lullau.

Et tegn på vår

Dagen i dag var en mild dag, men temperaturen er ikke alene det som avgjør når trekkfuglene kommer.

– Lys og andre ting spiller også inn, påpeker Trygve Lullau, som synes observasjonen er spesiell.

– Før i tiden sa man gjerne at når starrien kom, så var det vår.

Selv ikke vinteren 2013-2014, da det var mellom fem og ti plussgrader og tørt vær absolutt hele tiden mellom desember og mars, kom trekkfuglene så tidlig til innherredsrområdet.

NOF kritisk til jordbruksmeldingen

I mars skal for øvrig Stortinget behandle regjeringens jordbruksmelding. Der engasjerer Norsk Ornitologisk Forening (NOF) seg. Tilfeldighetene ville ha det til at naturvernrådgiver i NOF, Martin Eggen, i går sendte et innlegg til mediene om fuglenes situasjon knyttet til jordbruksmeldingen, med blant annet bildet av stæren som er brukt som illustrasjon til denne saken.

– Flere fuglearter med jordbrukslandskapet som levested er i tilbakegang. Intensivt jordbruk har ført til at arter som åkerrikse, storspove, vipe og sanglerke er truede arter, konstaterer Eggen.

Avhengig av rik gårdsdrift

Han mener jordbruksmeldingens mål og tiltak kun vil føre et allerede intensivt landbruk videre i retning av større jordbruksenheter og færre bønder. Det har betydning for insekter, fugler og dyr.

– Når små- og mellomstore gårdsbruk legges ned og ressursgrunnlaget løsrives mer og mer fra gården, følger fuglebestandene med i dragsuget, fastslår Martin Eggen.

Nettopp stæren er en av fugleartene som er tett knyttet til åpne jordbruksområder med kortvokst vegetasjon, hvor den finner mat på bakken, hovedsakelig insekter og smådyr i hekketiden.

Ifølge Artsdatabanken klassifiseres stær til rødlistekategorien NT (nær truet), ut fra en bestandsnedgang på mellom 15 og 30 prosent de siste ti årene.