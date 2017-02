Kirkegårdsgjerdet har blitt for lavt

På Ytterøya er det lagt ny asfalt på fylkesveg 135, vegen som går forbi kirkegården og Ytterøy kirke.

Det har ført til at vegen går en del høyere i terrenget enn hva tilfellet var tidligere, og dermed har steingjerdet som skiller kirkegården fra vegen «blitt lavere».

Kan ta stein fra annet gjerde

Den problematikken ble tatt opp på siste møte i Ytterøy menighetsråd.

– Steingjerdet bør egentlig heves med 75 centimeter, konkluderte representantene, som vedtok å rette en skriftlig henvendelse til kirkekontoret om utbedring av gjerdet.

En mulighet som ble drøftet i menighetsrådet, er å bruke steiner som i dag utgjør steingjerdet mot nord og øst, og istedet erstatte det steingjerdet med et gjerde i tre.

Men noe konkret forslag om det valgte de ikke å komme med i vedtaket.

Fuktskader

Av andre vedlikeholdssaker i møtet ble det også tatt opp fuktskader på ytterveggen av kirka.

– Trolig skyldes fuktskadene at det manglet takstein en stund i fjor. Det regnet mye før taksteinen ble lagt på igjen, påpekte representanten Trygve Forberg i møtet.

Ellers var Trude Marian Nøst, Rune Prestrud Mahlum, Dagrun Myhr og vararepresentanten Gunn Irene Barstad til stede.

Flere forslag

Rett nedenfor takpartiet som stod uten stein er det avskaling av maling.

I menighetsrådet kom det også innspill på at det er behov for å skifte ut en løper i kirka og teppet innenfor alterringen. Videre at de elektriske lysene i kirka kanskje bør skiftes til samme sort og kvalitet, at gjerde utenfor bør males og at orgelet trenger service neste år.