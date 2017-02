Langt fra ensomt i havgapet

Marte SkjesolDet er 15 år siden at Juli-Anne Olvik (38) flyttet til øya Lovund, som ligger til ute i havgapet i Lurøy kommune.

– Vi havnet her fordi jeg gikk lærerskole i Bodø sammen med han som jeg er gift med (Bjørn Olvik, red.anm.). Han kommer fra denne kommunen, men ikke øya. Mamma er også fra Lurøy, forteller Juli-Anne Olvik.

Ettermiddagene fylt opp

Hun og familien kom flyttende fra Ørlandet til Vinne da Olvik skulle begynne i tredje klasse. Nå bor hun sammen med ektemann og fire barn på ei øy med mellom 400 og 500 innbyggere. Øya har et areal på 4,9 kvadratkilometer og det er ifølge Olvik langt fra ensomt å bo på ei lita øy. Beboerne bor tett og Olvik forteller om mange unge mennesker i etableringsfasen.

– Vi har et kjempefint fritidstilbud og er engasjert i lokalsamfunnet, sier hun og forteller at ungene har ettermiddagene fylt opp med aktiviteter. Familien er med på squash, kajakkpadling, seiling, fotball og håndball.

– De minste er også engasjert i søndagsskole og både jeg og dattera er med i kor. Også har jeg verv her og der.

Jobber på skolen

Øya har en matvarebutikk, et hotell, en restaurant, en byggevareforretning og en blomsterbutikk. Den har også en grunnskole hvor Olvik er ansatt.

– Hovednæringen her er laks og mannen min jobber innenfor oppdrettsnæringen, forteller Olvik.

Skolen underviser 1.- 10. klasse

– Vi startet med 75 elever til høsten. Vi har et ungt miljø her på øya og det er vekst i både skole og barnehage, sier Olvik og forteller at barnehagen har 54 plasser, som er full.

I utgangspunktet hadde Olvik og mannen sett for seg å bo på øya i ett eller to år, men har altså ikke flyttet på seg siden de kom dit i 2002.

– Vi hadde egentlig planer om å flytte til Trondheim, men vi trives veldig godt her, sier Olvik, som ser mange fordeler ved å bo på ei lita øy framfor i en by.

– Du har naturen også er det det at vi har et nettverk og venner hvor vi bor nå. Ungene har det veldig fritt. Både små og store kan gå fritt ute. Jeg føler at det alltid er noen som følger med, både naboer og venner.

Hva savner du fra Verdal?

– Ikke at jeg opplevde så mye av det, men det er et enormt kulturliv i Verdal. Og vi har ei datter som er interessert i sang, musikk og teater. Hun får noe ut av det her, men jeg vet de er gode på det i Verdal.

Hva savner du minst?

– Det er ikke noe jeg ikke savner. Men nå tenker jeg litt på vår eldste sønn som om to år skal begynne på videregående skole. Da flytter han hjemmefra og inn i hybel. Det går helt sikkert fint, men det er klart det er en utfordring både for ham og for oss. Her har vi ikke muligheten til å velge videregående linje og samtidig bo hjemme, det er en utfordring.

Ditt beste minne fra Verdal?

– Det må være tida fra da jeg gikk på barneskolen på Vinne. Venner fra den tida har jeg fortsatt kontakt med og det er trivelig å treffe dem når vi er hjemme på Vinne.

Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer i Verdal?

– Gjennom avisa. Jeg abonnerer på papiravisa til Innherred. Jeg følger på saker som skjer og kjente fjes. Sakene om kommunesammenslåinga har vært interessant. Også er jeg interessert i skolesaker. Jeg legger også merke til at de er flinke med kulturtilbudene i Verdal.

Hva skal til for at du bosetter deg i Verdal?

– Det tror jeg ikke skjer. Det har ikke noe med Verdal å gjøre, men vi har det veldig fint her. Vi har fått fire barn her og vi har slått røtter her.