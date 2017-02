Torsdag er det bare å kjøre rett inn i butikken

Drive-in er nok fortsatt mest kjent fra fastfoodbransjen, der det finnes hos flere aktører i Norge. Konseptets opprinnelse var helt tilbake på 1930-tallet, da en amerikansk bank var først ut.

En drive-in-bank var også noe B-Gjengen etablerte i en Donald Duck-historie for en god del år siden, men det gikk ikke så bra...

I tråd med tidsplanen

Atskillig bedre håper nok Coop Extra Bygg å få det til når de tilbyr kundene i den nyetablerte butikken i Verdal å kjøre i en stor U i et 4.000 kvadratmeter stort butikkareal.

– Vi håper dette blir en veldig effektiv måte å handle byggevarer på. Her kan du kjøre rundt inne i byggavdelingen med tilhenger og handle tyngre byggevarer, sa butikksjef Ole Gunnar Hallager da Innherred skrev om fremdriften med nybutikken i november.

Planen var åpning i midten av februar, og den innfrir de.

Stor investering

Det nye byggvarehuset ved innkjøringen til Verdal sentrum blir Norges største Extra Bygg. Til sammen har butikken kostet 71 millioner kroner, inkludert innredning og utstyr.

– Dette har vi trua på. Det er en stor investering, og det hele viser jo bare at Coop Midt-Norge satser på bygg i Verdal. På Levanger har vi hatt kjempesuksess med dette konseptet, sa butikksjefen, som også var med på oppstarten på Moan i 2009.

I tillegg til 4000 kvadratmeter med drive-in-løsning har butikken 3000 kvadratmeter med tradisjonelt butikkareal.

Utenfor butikken er det en liten hageavdeling på omlag 200 kvadratmeter.

– Dette blir hovedsakelig en butikk for privatforbrukere, sa Hallager til Innherred i november, men Extra Bygg-konseptet retter seg også mot proffmarkedet.

Tøff konkurranse

Extra Bygg-butikken vil ha 14 årsverk i arbeid, og regner med å omsette for 70 millioner kroner det første året.

– Vi er heldige som får være med på dette. Det er ikke hvert år det åpnes en så stor butikk på Verdal’n, fastslo Hallager.

Extra Bygg er det første av flere byggvarehus som etter hvert kommer opp mellom Boby’n og Holberg-krysset på fylkesveg 757. Det er ingen hemmelighet at konkurrenten Byggmakker har store planer på gang på den gamle betongtomta sør for Coop-satsingen.

– Konkurransesituasjonen for byggevarer vil nok bli betydelig skjerpet i hele regionen bare som følge av vår nyetablering, konstaterer administrerende direktør i Coop Midt-Norge, Torbjørn Skei.

Som en ny bydel

– Vi ser bare positivt på dette med konkurranse, og at kundene får valgmuligheter. Vi ønsker at alle som skal handle byggevarer kommer hit til dette området. Vi tror denne nye bydelen med byggvarehus vil løfte Verdal, og at inntrykket du får når du kommer kjørende E6 og inn mot sentrum vil bli meget positivt, mente Hallager i intervjuet tilbake i november.

– Hva skal skje med bygningene som dagens Byggmix-avdeling holder hus i?

– De vil bli lagt ut for salg, fortalte Hallager.

Lokale entreprenører

Byggmesteran med anleggsleder Torbjørn Leirset og Robert Frisli har vært totalentreprenør i byggingen. Stein Arild Risan AS har stått for uskifting av masser, Røstad Entreprenør ved Jon Sellæg, Jannicke Hammer og Marius Tingstad for VVA-anlegget og Letnes Arkitekter med Tor Arne Langdal og Eva Kristine Letnes for tegningene. Verdal kommune og Midt-Norsk Eiendom har dessuten vært viktige samarbeidspartere i utbyggingsavtalen.

Extra Bygg-butikken i Verdal er den 17. i sitt slag i landet, og den aller største. Her i distriktet blir det den første med drive-in-løsning.

– Erfaringer fra andre steder viser at drive-in-løsninger for opplasting av tyngre byggevarer tilfører markedet noe nytt som kundene setter pris på, fastslår administrerende direktør i Coop Midt-Norge, Torbjørn Skei.

Hamburgere blir det altså lite av, i så fall måtte det være en Mc Mørtel eller en Whopper Glava.