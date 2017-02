Disse tre herrene ble hedret med medalje for flere tiår med rene toner

Skogn Mannskor har nylig hedret tre av sine sangere med medalje for langvarig innsats. Kåre Leverås har vært med i 20 år, Magnar Brandseth i 15 år og Arne Lund i 10 år. Medaljene ble delt ut etter mannskorets årsmøte forleden.

Årsmøtet valgte for øvrig ny styresammensetning, og kom fram til følgende navn: Leif Riiber, Arne Lund (nestleder), Stein Stensaas (sekretær), Olav Reinås (kasserer), styremedlemmer Jan Arnstein Indahl og Trond Knudsen med varamedlemmer Knut Dahlen og Birger Rønning.

Trenger flere

Ved inngangen til 2017, favnet koret i alt 32 sangere, hvorav tre har permisjon. Nå vil mannskoret vokse seg større for å sikre at alle stemmene ivaretas også i åra framover. Nye sangere tas dermed imot med åpne armer.

– Flere stemmegrupper er noe sårbare ved fravær. Styret og korets medlemmer vil ha fokus på rekruttering i tiden som kommer. Gjennomsnittsalderen i koret er høy, og det er ønskelig med tilvekst av flere yngre sangere, skriver Skogn Mannskor i en pressemelding utarbeidet i kjølvannet av årsmøtet 13. februar.

I godt driv

I samme notat tilføyer koret at Skogn Mannskor likevel er i godt driv. Og slik oppsummerer koret med egne ord 2016: «Første halvår var preget av tradisjonelle øvelser og aktiviteter, mens det i andre halvår ble satset på et nytt prosjekt, gjennom korets oppsetting av «The Julekalender», med korets dirigent Inga Rennemo Johansen som «primus motor». Fremføringen for publikum ble gjennomført fredag, lørdag og søndag 2. – 4. desember; fredag og lørdag i kombinasjon med julebord, mens det søndag var familieforestilling. Totalt besøkte mer enn 550 gjester forestillingene, noe koret er svært godt fornøyd med. Tre dager på rad med fulle hus på Reehaug samfunnshus har nok aldri skjedd før i korets historie.

The Julekalender

Arbeidet med The Julekalender krevde stor innsats av både korets dirigent og alle kormedlemmene. Arbeidet var organisert med flere arbeidsgrupper, som medførte at alle kormedlemmene på ulikt vis var delaktig i planlegging og forberedelser. Det var omtrent like mange øvelsestimer i høstsesongen som i et helt normalår. I arbeidet med The Julekalender, var det er tett og godt samarbeid med tre profesjonelle musikere både i forkant av og under forestillingene. Det ble også benyttet profesjonell bistand til lyd, som sikret en teknisk god kvalitet på forestillingene.

Dønna-tur

Andre aktiviteter som koret deltok i var Grand Prix- kveld på Reehaugen, som ble arrangert av Skogn Hornmusikklag lørdag 9. april. Koret deltok også på «Husker du» -kveld den 30. april som Skogn Damekor arrangerte. Tirsdag 24. mai arrangerte Corevi vårkonsert i Levanger kirke, hvor også koret deltok. Kortur til Dønna sammen med Skogn Damekor ble gjennomført 17. – 19. juni. Korene reiste med buss sammen. Det var konsert i en fullsatt Dønnes kirke lørdag den 18. juni.

Julekonserten i Alstadhaug kirke ble tradisjonen tro gjennomført sammen med Skogn damekor og Skogn hornmusikklag lørdag før «svartsøndag».