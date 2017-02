Etterlyser boligene til rusavhengige

Hvordan har det gått med ferdigstillingen av disse 12 boenhetene?

I vedtak i Verdal kommunestyre i februar 2012 ble det vedtatt å bygge fire småhus til rusavhengige i kommunen. Det er to år siden kommunen plasserte en ung mann som kom direkte fra fengsel, i en brakke henslengt i en grøftekant på industriområdet i Verdal.

Etter et oppslag i T-A i mars 2015 hvor de omtalte den såkalte brakkeløsningen sa kommunalsjef Anne Kari Haugdal til T-A:

«– Vi har hele veien kjørt åpne linjer mot ordfører, og på den måten er politikerne egentlig orientert. Men jeg skjønner kritikken. Til valg av brakke er det bare å si at dette er en ren nødløsning i påvente av at de åtte hybelleilighetene i Nordgata 25 blir klare. Småhusene har også sin historie. Dette er ikke enkle felt å jobbe med, sier Haugdal.»

Vi er mange som har forståelse for at det ikke er helt enkelt med bosetting av rusmisbrukere. De fleste er enige om at de må ha et sted å bo, bare de ikke blir noens nabo. I løpet av fem år har kommunen ferdigstilt en av tolv boenheter. Så vanskelig kan det ikke være.

De fire småhusene er det gjort et politisk vedtak på. Det betyr at rådmannen skal se til at vedtaket blir gjennomført.

De åtte hybelleilighetene er nedfelt i kommunens Boligsosiale handlingsplan som kun har vært til politisk orientering. Dette kan endres fortløpende av rådmannen.

Det er mange som nå begynner å bli utålmodige i vente på ferdigstillingen av disse boligene, både de som venter på en bolig og deres pårørende. Kanskje rådmannen eller noen av dagens sittende politikere kan svare på hvor langt planene eller ferdigstillingen av disse boligene har kommet?

Anita Karlsen