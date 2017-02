Hva skjer i Frankrike nå?

Du har sikkert fått med deg at det blir valg i Frankrike i år. I april og mai er det presidentvalg, i juni er det noe som tilsvarer stortingsvalg. Men har du blitt kjent med presidentkandidaten fra det som tilsvarer Arbeiderpartiet, Benoit (uttales bønoa) Hamon?

Programmet hans vekker oppsikt. Han ønsker arbeid for alle, men også et bedre arbeidsmiljø, mer likestilling, å stimulere innovasjon og en grønnere industri, mer miljøvennlig transport og energisektor. Han ønsker også bedre dialog mellom ansatte og ledere, spesielt i store bedrifter.

Ja, det ligner mye på programmet til det norske Arbeiderpartiet. Benoit Hamon vant primærvalget som var organisert i år blant venstrevelgere i Frankrike. Det var sju kandidater fra forskjellige parti. Det er nesten som i USA, bare at det på en måte ikke er bindende. Noen kandidater stiller til presidentvalget selv om de ikke stilte i primærvalget.

Likevel vant Benoit Hamon primærvalget på venstre siden, og flere enn 1 million stemte på ham og ga ham legitimitet. Han står til venstre i det franske Arbeiderpartiet. Han ønsker å stake ut en kurs for et ny bærekraftige samfunn. Han vil handtere det som det moderne livet bringer, fra den store automatiseringbølgen som kommer, til miljøgifter som er for ofte brukt i industrien.

Hvordan det? Bruker industrien farlige stoffer? Må vi sette oss inn i denne problematikken? Hvorfor er de ikke bare forbudt, kan noen undres, når partier som Frp peker på utlendinger som om de er de eneste fare og syndebukker. Ja, man trenger sterke politikker som kan motstå mektige lobbyister.

Benoit Hamon foreslår virkemidler som kan virke kraftig, men som tar hensyn til situasjonen i Frankrike. Der er det ingen god dialog mellom ansatte og ledere, som forbedrer arbeidslivet fortløpende. Det er store landbruksenheter. Det er dårlig tillit til politikere som ofte kommer fra eliteskolene. Samtidig vil han prøve nye virkemidler for å bekjempe fattigdommen som finnes også i alle vestlige samfunn, og for å oppnå et mer balansert samfunn, basert på forslag fra sivile organisasjoner.

Sett fra Norge er det ikke overraskende at Arbeiderpartiet ønsker å prøve innovative løsninger. De tar ansvar. I Frankrike vekker det mindre tillit. Arbeiderpartiet har hatt makten de siste fem år. Makten sliter.

Det er alltid noen som er skuffet. Men desto mer kan man tørre å prøve nye løsninger. Benoit Hamon og det franske Arbeiderpartiet fortjener all den støtte de kan få.