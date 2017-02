Prioriterte jobb og spill for Verdal

På mandag signerte Verdal endelig Tobias Luvenberg og Erik Skeie, noe som har ligget i luften en god stund. Nå snakker Luvenberg blant annet om hvorfor han valgte å spille med Skeie i Verdal istedenfor OBOS med Levanger.

Prioriteringer

Luvenberg hadde nemlig muligheten til å spille for Levanger FK, men takket nei til fordel for Verdal.

– Om jeg hadde skulle spilt på Levanger hadde det ikke blitt like mye tid til jobb og fritid som jeg ønsker. Da passer det heller bedre å spille i Verdal. Samtidig så er ikke motivasjonen helt der den var for å spille på et slikt nivå. Jeg har kjent på det, og jobb og fritid er noe jeg heller vil ha mer tid til. Jeg gleder meg jo uansett til å kjenne på trykket i regionsligaen, sier Luvenberg.

Allsidig spiller

Luvenberg har en fortid i Verdal, der han gjorde flere mål, men om det blir like mange mål denne gang er ikke sikkert. Han kan spille omtrent hvor som helst på banen, og har i vinter blitt prøvd ut i flere posisjoner.

– Hvor jeg skal spille på banen i år er ikke bestemt. Jeg har vært litt indreløper, defensiv midtbane og stopper, men som sagt er det ikke sikkert hvor jeg skal spille ennå.

Artig med Skeie

Uansett hvor han skal spille er han fortsatt glad for å kunne spille sammen med mannen han signerte sammen med tidligere denne uken.

– Det blir bra å kunne spille med Erik. Han er en god kompis, så det er godt å være her med ham. Jeg har troen på en god sesong, og jeg vil si at vi klarer å komme på øvre halvdel i regionsligaen.

Fornøyd med ståa

Det sier en Luvenberg som er fornøyd med hvordan ting står til i klubben om dagen.

– Det er mange lag i ligaen som ser veldig sterke ut, men vi har også et veldig bra lag nå.

Å satse på opprykk vil være vel optimistisk for Verdal, men en plassering på øvre halvdel vil være høyst respektabelt for klubben.