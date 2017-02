Rent og pent i Levanger

Det var nok flere som la merke til at blant annet hovedvegen gjennom sentrum i Levanger, Kirkegata, fremstod i annen drakt i dag enn på en stund.

– Vi har prøvd å pushe på vegvesenet litt, sier enhetsleder for kommunalteknikk i Levanger kommune, Øyvind Nybakken, når lokalavisa tar kontakt på formiddagen.

Tok vekk «Parkering forbudt»

For det er et fylkeskommunalt ansvar å drifte og vedlikeholde gata som går tvers gjennom bysentrumet. Nybakken henviser til kontrollingeniør Anders Aalberg i Statens vegvesen for nærmere informasjon rundt arbeidet som er gjort.

Han har onsdag vært opptatt i møter hele dagen, men kan på ettermiddagen forklare at det er deres underentreprenør som har vært ute på renhold. Det skulle entreprenøren allerede ha vært i helgen, men ifølge den forklaringen vegvesenet fikk så hadde noen tatt vekk parkering forbudt-merkingen som var satt opp for å kunne gjennomføre arbeidet.

Dermed fikk ikke entreprenøren gjort så mye som ønsket i helgen.

Byen støves ned av svevestøv Støvproblemene i trehusbyen Levanger har vært rekordstore den siste uka. Nå krever flere tiltak.

Skulle vært mer nøye

Aalberg har grunnet møtene ikke fått med seg alt hva som er gjort i dag, men gleder seg over å høre at det er kostet og rengjort.

– Det har nok vært et etterheng på dette over tid. Vi har kanskje ikke vært tydelige nok overfor vår underentreprenør vi heller. Men det skal være slik at når vegen strøs, så skal sanden fjernes igjen når det blir mildvær.

Mest salt

Før denne vinteren ble det riktignok avtalt å bruke salt på hovedvegen, men sand er brukt i tillegg.

– Uansett skal det gjøres rent, sier Aalberg på en noe dårlig telefonlinje.

Statens vegvesens ansvar begrenser seg til selve vegen. Fortauene er det kommunen og gårdeierne som må sørge for å holde i orden.

– Støvproblematikken i Levanger sentrum skyldes ikke bare sand og kjøring i Kirkegata. En ting som skorsteiner på hus bidrar også, sammen med mye annet, fremhever han.

Informerte om støvdata

Øyvind Nybakken skulle for øvrig onsdag i plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune for å orientere om blant annet støvmålingene som er gjort i byen.

– Vi har fått kvalitetssikret dataene nå, fortalte Nybakken da Innherred.no pratet med ham noen timer før det møtet.