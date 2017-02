Senterpartiet og sentralisering

Det er på tide å minne dette partiet om at ikke noen andre grunnbevegelser enn de som sogner til Senterpartiet, har stått for så mye sentralisering som f.eks. landbruksorganisasjonene har stått for.

Hvor mange meieri er lagt ned i utkantene?

Hvor mange slakterier er lagt ned i utkantene?

Hvor mange sagbruk er lagt ned i utkantene?

Hvor er det blitt av Felleskjøpets avdelinger i utkantene?

Hvor er det blitt av Gartnerhallens avdelinger i utkantene?

Hvor mange arbeidsplasser er blitt lagt ned eller flyttet til mer folkerike områder på grunn av nedlegginga av disse virksomhetene?

Hvor mange av samvirkeorganisasjonene i landbruket har plassert sine hovedkontorer utenfor «Oslogryta»?

Hvor mange grunnskoler er blitt lagt ned i «Senterpartistyrte» kommuner?

Hvor mange sykehjems- og aldersheimsplasser ute i kommunene har Senterpartiet vært med å legge ned?

Hvorfor gikk store Senterpartistyrte kommuner inn for at utkantkommunene og kraftkommunene skulle få liten andel av verdiene i NTE? Fremtredende representanter for SP kjempet for at fordelinga skulle skje utelukkende etter folketall! Var ikke dette også et utslag av sentralisering?

Jeg bare spør.

Egil Haugbjørg

gruppeleder for Venstre

i fylkestinget i NT