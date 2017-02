– Folk angrer på at de ble politiker

– Jeg syns det er et spesielt politisk klima som er annerledes og mer negativt nå enn jeg har opplevd tidligere, sa politikerveteran Brita Kleven Thorsvik (V) i formannskapet i Verdal torsdag.

Etter at møtet formelt var over, utfordret hun ordfører Bjørn Iversen (Ap) til å ta tak i det hun mener er et uheldig debattklima blant politikerne.

Hun viste til kommunestyremøter med en hard tone.

Angrer seg

– Mer alvorlig er det at jeg treffer politikere som sier at de ikke visste at det var sånn, og angrer på at de gikk inn i politikken. Det syns jeg er mer bekymringsfullt. Samtidig er det slik at de som hører hvordan det er, ikke får lyst til å være med ved neste korsvei. Spørsmålet er om dette er noe ordføreren kan ta tak i? utfordret Kleven Thorsvik.

Hun leverte et ark til ordføreren med ting som er sagt fra talerstolen.

– Begge veier

– Jeg tror at vi hadde vært tjent på fra begge sider av midtgangen og tenkt på hvordan vi ordlegger oss i enkelte sammenhenger, sa Iversen.

– Jeg også får meldinger om klima, og det kan være at du og dere på den siden av midtgangen får andre tilbakemeldinger enn det vi på den andre siden får. Det bekymrer meg hvis debattklimaet ekskluderer folk fra å delta. Du er inne på at det kanskje gjør det, og det er ikke godt, sa Iversen.

Inviterer til møte med gruppeledere

Han vil nå invitere alle partienes gruppeldere til et møte, der man kan lufte ut om klimaet.