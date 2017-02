Extra stort trafikkaos i Verdal

Allerede en time før åpning av den nye Coop Extra Bygg-butikken i Verdal var det kø utenfor drive-in-løsningen. De som prøvde å komme litt før den programfestede åpningen klokken ti gikk glipp av åpningsseansen, der ordfører Bjørn Iversen var invitert til å forestå den offisielle åpningen.

For i Holberg-krysset var det nemlig trafikkaos. Så ille ble det etter hvert, at politiet måtte komme ut og dirigere trafikken. De hadde sin fulle hyre fortsatt klokken kvart på elleve, da Innherreds utsendte dro tilbake til kontoret.

– Det er jo egentlig bare artig med kaos, sier butikksjef Ole Gunnar Hallager når lokalavisa endelig har fått parkert bilen og kommet seg inn i butikken.

Kos med kaos

Han forteller om en hektisk innspurt, og det er fortsatt travelt etter åpningen når Hallager tar sin tørn med å hjelpe kundene. Blant andre Tore Øgstad, som har tatt turen for å se om det kan finnes noe til gården.

– Jeg fikk heller ikke med meg åpningen, smiler han.

På åpningsdagen var det tjukt av kunder i både drive-in-avdelingen og den vanlige butikken. De romslige handleløpene ble satt på prøve fra første stund.

Et stort antall representanter fra leverandører var også på plass.

En times venting

I drive-in-avdelingen var det kø både utenfor og inni. Terje Matberg fra Okkenhaug var på plass utenfor butikken klokken kvart over ni. Ved halv elleve-tiden var han endelig godt i gang med å laste på treverk på tilhengeren i enden av U-en som bilene kjører gjennom.

– Jeg skal bygge litt vedbu, og bedre plass til campingvogna, sier Matberg, som er sikker på at det blir flere turer til Verdal.

– Fra der jeg bor er det egentlig enklere å dra hit enn til Moan eller Levanger sentrum.

Grille-grille-grille

I hagemøbelavdelingen var Petra Graven fra Levanger en av de nysgjerrige, mens datteren som bor på Skatval lette rundt etter andre mer typiske byggevarer.

– Men vi har kjøpt oss en grill, som vi ser frem til å bruke, forteller Graven.

Bløtkake hører naturligvis også med på en åpningsdag. Ole Aksel Forberg og Torbjørn Solem, begge tillitsvalgte i Coop, hadde en stri tørn med å fylle i nok kaffekopper og dele opp marsipankaken i passende stykker.

Hus-oppussing

Før trafikkaoset på veg tilbake rakk Innherreds utsendte også å veksle noen ord med Christoffer Karlsen og Tonje Kristine Augdal Bye. De er midt i innspurten av oppussingen av huset på Melan i Verdal.

– Vi ser oss litt omkring etter nyttige ting til det. Vi kan nesten ikke være i butikken så lenge, for alt må være ferdig om halvannen uke, ler et av de mer yngre parene som som besøkte den nye Coop Extra Bygg-butikken like etter åpning.