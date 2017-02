Familien nyter bylivets mas

– Eneste minus med å bo i Oslo er at det er langt unna resten av familien og venner, sier Paul Salberg (33).

Han er opprinnelig skogning, men har siden 2012 bodd i Oslo.

–Vi bor i en liten leilighet på Frogner sammen en datter og én på vei, forteller Salberg.

Han er gift med Inger Salberg, som er politiadvokat. I mars skal deres datter, Ludvikke på snart to år, bli storesøster.

I fars fotspor

Paul Salberg, som er sønn av advokat Pål Inge Salberg, hadde en plan om å gå i fars fotspor da han flyttet hjemmefra. Han har studert i både Trondheim og Bergen.

– Jeg studerte jus og har master i rettsvitenskap, forteller Salberg.

– Jobbet du noen gang hos din far?

– Det er klart jeg har vært en del på kontoret hans og jeg har jobbet litt som sekretær for ham når jeg har vært hjemme i studietida.

Etter studietiden jobbet han i Steinkjer fra 2009 til 2012. Det var her han møtte sin nåværende kone, som er fra Østlandet. Sammen flyttet de to til Oslo hvor Salberg nå har jobb i NAVs arbeids- og velferdsdirektorat.

– Jeg jobber mye med prosjektledelse, prosjektetablering og IT-utvikling, sier Salberg og forteller at det bare er tilfeldigheter at han ikke fortsatte å følge fars fotspor.

– Jeg har jo en fordypning i arbeidsrett og det var det som ledet meg inn i NAV. Da jeg startet hos NAV begynte jeg først med pensjon så det er egentlig tilfeldigheter som gjør at jeg jobber med offentlig forvaltning. Jeg har fått spennende arbeidsoppgaver og gode vilkår i det offentlige. Men det er klart jeg vet ikke hva jeg kommer til å gjøre videre lengre frem i tid.

Planlegger flytting

Fritiden går mest med på å være familiepappa. Når han tar med seg datter og kone på Skognbesøk blir det stort sett å være sammen med familie og venner.

– Vi prøver å komme hjem litt oftere nå som vi har fått barn. Farmora og farfaren til dattera var er flinke til å komme på besøk, de synes nok det er gøy å få til noen Oslo-turer, sier Salberg.

Nå som de venter en familieøkning, har de begynt å planlegge å flytte. Og da ser også Salberg, som i utgangspunktet er glad i det travle bylivet, likevel fordelene i å bo utenfor byen.

– Vi bor nå i en trang leilighet og har planer om å bo her en liten stund til. Kona mi er fra landet, og vi vurderer å flytte litt mer landlig på Østlandet etter hvert, sier Paul Salberg.

Hva savner du fra Levanger?

– Det er familie og venner.

Hva savner du minst?

– Det er ikke så enkelt å svare på. Jeg liker egentlig storbyens mas i anførselstegn og det er det mindre av i Levanger. Men om det er akkurat dette jeg savner minst vet jeg ikke. Det er i hvert fall bylivet her i Oslo som gjør at jeg liker å bo her. Du har et bredt kollektivtilbud, kafeer på hvert et hjørne og mye folk.

Ditt beste minne fra Levanger?

– Jeg bodde en stund i Håkongata i Levanger etter jeg var ferdig å studere. Der var det veldig trivelig. Man bruker sentrum på en helt annen måte når man bor der, det blir nesten som å bo i en liten by og man blir med på det opplegget som skjer.

Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer i Levanger?

– Stort sett gjennom familie og venner. Jeg prøver å lese Innherred på nett, også. Da jeg var student fikk jeg Levanger-Avisa ettersendt i posten tre ganger i uka, men det har jeg ikke lenger nå.

Hva skal til for at du bosetter deg i Levanger?

– Det har jeg ikke et klart svar på. Jeg måtte i så fall ha fått med meg resten av familien, det er vel det det handler om. Så spørsmålet er hva skal til for at de blir med?