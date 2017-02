Foreldrene måtte bære inn flere bord til kodekidsa

Hvis vi legger interessen for den nye kodeklubben til grunn, får vi etter hvert se mange programutviklere, IT-eksperter og kanskje også robotbyggere fra Verdal. Grunnlaget er i alle fall i ferd med å formes.

Da Verdal kodeklubb inviterte til aller første klubbkveld onsdag denne uka, ble rommet rett og slett i trangeste laget. Foreldre måtte til pers for å hente bord og stoler. Et sted mellom 30 og 40 barn og ungdommer møtte opp for å finne ut hva dette er for noe.

Og hva det er? Jo, «kodeklubben» – som er et landsomfattende tiltak i regi av den frivillige bevegelsen «Lær Kidsa Koding!» – er et fritidstilbud der barn og ungdom leker og lærer med programmering. Ideen er enkel: Frivillige med IT-kunnskap lærer barn å programmere i eller etter skoletid.

Konstruktiv skjermtid

–Målet er ikke å øke skjermtiden, men å bruke den til noe konstruktivt, fastslår koordinator i Verdal, Olaf Andreas Øvrum. Han trenger ikke lete lenger enn å mimre tilbake til sin egen barne- og ungdomstid for å finne eksempler på at nysgjerrighet til dataprogrammering fint kan være verktøy for en utmerket karrierevei. Selv jobber Øvrum i dag som programvareutvikler hos Hucon Global.

Nå vil han gjerne lære bort noen knep, og kanskje aller mest: Bidra til at ungdommene selv lar seg motivere til å utforske de mange emneområdene innen programmering og ulike kodespråk.

Levanger har tidligere etablert sin kodeklubb, og denne uka var det altså premiere for kodeklubben i Verdal. I stor grad handler det om prinsippet lek og lær. I løpet av første kveld, handlet det mye om å finne ut hvor deltakerne står, og dernest legge et løp etter det. Gjerne i mindre grupper.

Starter fra scratch

–Koding favner jo et vidt spekter. Målet er i første omgang å tenne en gnist, samtidig som du kan være en del av et miljø, forteller Olaf Andreas Øvrum. Og innledet første klubbkveld med å introdusere de oppmøtte for det grafiske programmeringsspråket «Scratch». Og her skulle vel navnet også gi en indikasjon på at man starter med grunnmuren. Nora Fjerdingen Overholmen (9) og Andrea Minsaas Haugan (12) var to av deltakerne som med hver sine datamaskiner stilte på klubbkvelden, og som ser fram til å lære mer om hva dette innebærer.

Ifølge «Lær Kidsa Koding!» sin egen beskrivelse av formålet, handler det om å hjelpe de unge til ikke bare å bli brukere, men også skapere med teknologien som verktøy. I tillegg til å øke den allmenne forståelsen av informasjonsteknologi, ønsker bevegelsen å bidra til rekrutteringen til IT-yrkene og realfagene. En viktig del av virksomheten til «Lær Kidsa Koding!» er å arbeide for at alle unge i skolealder får mulighet til å lære programmering og bli kjent med informatikk som fag.