Kan vi også få «Calexit»?

California vil ikke adlyde Trump. Borgermestere, guvernører, dommere og politimestere nekter å gjennomføre Trumps beslutninger.

En gruppe i California har startet en formel løsrivningsprosess fra USA.

Hvis California var en suveren stat, ville den bli en stormakt. Staten har nesten 40 millioner innbyggere og bruttonasjonalprodukt er større en land som Frankrike, India og Brasil. Staten har den sjette største økonomi i verden.

I San Francisco området har befolkningen de største inntekter i hele USA. Staten har bedrifter som Apple, Google, Facebook, Uber og tusenvis av investorer.

27 prosent av Californias befolkning er innvandrere. I California fikk Donald Trump kun 32 % av stemmene ved presidentvalget. Den nyvalgte demokratiske senator Kamala Harris har ikke lagt skjul på at bekjempelsen av Trump er en av hennes hovedoppgaver.

Politisjefen i Los Angeles har sagt at hans politifolk ikke vil bli brukt på heksejakt etter emigranter.

Både på helse og miljø ligger California på toppen i USA.

En gruppe innbyggere i California har den 26. januar startet en formel løsrivelsesprosess av staten fra USA. Calexit startet 26. januar og har hittil samlet inn 600 000 underskrifter for å få en folkeavstemning om løsrivelse i 2019. Målet er et uavhengig California.

På immigrasjon vil staten California ha sine egne regler, så man kan få den arbeidskraft som staten har bruk for i landbruk, miljø , skole og teknologi.

Selv om folkeavstemningen skulle få flertall for selvstendighet så kreves det at 38 stater i USA og to tredjedeler i kongressen godtar at Staten California går ut av USA.

Motstanden mot presidenten vil fortsette å gjøre livet surt for Trump

Skulle Calexit ikke gå igjennom vil sivil ulydighet være neste skritt.

Dette blir en krig mellom Staten og presidenten. Universitetsbyen Berkeley hadde voldsomme demonstrasjoner forrige uke. Og svaret fra presidenten var å ville ta pengene fra universitetet.

Ja, det er dessverre mye skremmende som skjer både i USA, Europa og Midt-Østen for tiden.

Kilder: Professor Hans Henrik Holm, Danmarks Medie-og journalisthøyskole.

Asbjørn D.K. Eklo