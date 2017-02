Slik blir du også bedre i sjakk

Og dermed har Philip Kværneng klart å «lure» med seg Morten Svendgård.

–Jeg ble med fordi Philip reklamerte sånn i klassen, ler Morten. Begge er elever ved Levanger videregående, og begge var å treffe på onsdagens spillekveld til nystiftede «Innherred sjakklubb ungdom». Klubben skal være et tilbud til sjakkinteresserte ungdommer, hvor økt forståelse for sjakk naturlig nok er et av målene. Men klubben ser bredere, for her legges det veldig vekt på det gode miljøet, og ikke bare med blikket vedt mot sjakkbrettet. Også kortspill, brettspill, biljard er blant aktiviteten - ikke minst kanskje også for familiemedlemmer som er med mens poden spiller sjakk.

Morten Svendgård betegner seg ikke akkurat selv som noen stormester, men spiller mest for artighets skyld, og han kommer garantert til å fortsette. Det gjør også Philip, som også har tatt det et steg videre ved at han også er med i Levanger sjakklubb.

–Men Innherred sjakklubb ungdom går foran, bedyrer han. Beskriver det som en hobby, men sitter også med en lyst i seg til å finne ut hvor god han kan bli. Philip Kværneng responderte på straksen positivt da han fikk henvendelse fra initiativtaker Willy Johannesen om å være med å bygge opp et miljø for unge sjakkentusiaster.

–Vi har et bra lokale. Ja, det har vært en suksess, fastslår videregåendeeleven. Og føyer til:

–Det er viktig at det ikke bare blir sjakk, men at vi kan spille biljard og andre ting også.

Innherred sjakklubb ungdom har sine faste kvelder i lokalene til ungdomshuset i Levanger, i andreetasjen i den tidligere byskolen. I det lokalavisa Innherred besøker ungdommene, møtes vi av en svært så hyggelig atmosfære, om enn noe annerledes enn vi kanskje først så for oss i et sjakkmiljø. For med bevegelige diskolys omgitt av musikk som har kommet til etter at en journalist med grått skjegg laget sin liste en gang for lenge siden, er tonen satt. Og slikt skapes det nye sjakkspirer av. Magnus Carlsen. Watch out!

Under Marsimartnan 2. til 4. mars blir Innherred sjakklubb ungdom å finne med egen stand. Sjakklubben vil holde til i rådhuset, sannsynligvis like innenfor hovedinngangspartiet.