De som springer i lag

1 Jostein Cash. I forrige uke applauderte levangerpolitikerne da et plussresultat på over 50 millioner kroner ble kjent. Denne uka kunne rådmann Jostein Grimstad i Verdal fortelle om et meget godt år i 2016 også i Verdal. Kommunen nord for Rinnelva går 25,8 millioner kroner i pluss. Men Grimstad er svært tydelig på at det gode resultatet skyldes enkeltinntekter.

Kommunene har generelt hatt store inntekter fra skatt og inntektsutjevning i 2016. Grimstad spøker: Nåde eller fred være med den kommunen som ikke driver med overskudd i 2016.

2 Bivirkning: Hyppige legebesøk. Fraværsgrensa i videregående skole er syk, og jeg føler meg ikke så bra jeg heller – det kan kanskje bli slageren på russekortene i år?

Årets store snakkis i skolen er det nye regimet i videregående skole, der elever som er borte i mer enn ti prosent av timene, ikke får vurdering i et fag. I fag med få timer, skal det dermed lite til.

Regelen fungerer tydeligvis. Fraværet har gått ned både ved Verdal vgs. og Levanger vgs., forteller rektorene ved skolene til Innherred. For skolene i Nord-Trøndelag samlet har antall fraværsdager gått ned med 25 prosent, og antall fraværstimer med 34 prosent. En bivirkning av regelen, er at mange elever oppsøker fastlege for å få gyldig fravær. Unødvendig ofte, mener flere.

–Spesielt når folk dukker opp med omgangssyken er det håpløst. Skolene sender elever til legen for å dokumentere at de kaster opp, sier fastlege Tomas Forsberg ved Kirkegata Legesenter.

3 Ikke på skinner. Stig Morten Skjæran fra Frosta får ikke tatt toget fra Åsen stasjon. Årsak: Han sitter i en elektrisk rullestol og det er ikke plass til ham. Skjæran skal ha fått beskjed fra NSB om at den elektriske rullestolen er for stor til at han kan gå på toget på Åsen stasjon. Togene på Trønderbanen er trange, og plattformen på Åsen er ikke godt nok dimensjonert. NSB beklager, og viser til at dagens togsett oppfylte gamle krav, men ikke har plass til dagens, større elektriske rullestoler. NSB viser til at de som ikke får plass på toget, kan ha rett på alternativ transport.

–Det er sterkt å kalle det diskriminering av en gruppe, men jeg vil egentlig betegne det slik, sier Skjæran til Innherred.

4 Svensk fan. Svensken Tobias Luvenberg har signert kontrakt med 3. divisjonsklubben Verdal. Luvenberg har tidligere hatt kontrakt med 1. divisjonsklubben Levanger. Han får med seg tidligere LFK-medspiller Erik Skeie over til Verdal. Mandag signerte de for klubben. Luvenberg er fan av Skeie.

– Det blir bra å kunne spille med Erik. Han er en god kompis, så det er godt å være her med ham. Svensken sier at han vil trives med å spille på et lavere nivå.

– Om jeg hadde skulle spilt på Levanger hadde det ikke blitt like mye tid til jobb og fritid som jeg ønsker.

5 Tar spranget. Frol IL i Levanger og Verdal Friidrettsklubb samarbeider om treninger for å få flere til å starte med friidrett.

Kanskje til inspirasjon for flere klubber i området?

God helj ønskes, med eller uten piggsko!