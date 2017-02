Travel natt for politiet i Verdal

Rett over midnatt fikk politiet melding fra et utested om at to menn i 20 til 30-årene laget kvalm på et utested.

Politiet kom til stedet, og de fikk pålegg om å forlate uteplassen. Dette gjorde mennene. Begge to er kjente av ordensmakten fra tidligere saker.

Rundt klokken ett fikk politiet melding om feststøy fra en privat bolig på Ørmelen - med høy musikk og roping ut av vinduene.

Politiet kom til stedet klokken 0130, og da fikk festdeltakerne beskjed om å roe seg.

- Vi hørte ikke noe mer etter det, så da antar vi festen ble avsluttet, sier operasjonsleder Kjetil Mollan.

Hørte ikke på politiet

Klokken 0132 så møtte politiet på nytt en av mennene som hadde blitt pålagt å forlate Deera ved midnattstider. Dette skjedde på et annet utested i sentrum. Der var han også ufin mot vaktene og gjestene forøvrig.

Mannen i 20-åra ble kjørt hjem av politiet, og vil bli anmeldt for ikke å ha overkommet politiets pålegg.

Tisset på Amfi

Klokken 0240 ble en mann i 40-årene observert urinerende utenfor Amfi-senteret.

Mannen ble bortvist fra sentrum med samme beskjed om at han vil bli anmeldt for forholdet.

Ville ikke ha besøk

Nattens hendelser ble avsluttet klokken 0730 lørdag morgen. Politiet fikk melding om en ruset person som hadde kommet seg inn på Ørmelen bo- og helsetun.

Personalet fikk kastet han ut, og politiet som kom til stedet litt senere påtraff mannen i området. De fikk kjørt mannen hjem.

Mannen er en gammel kjenning av politiet.