Steiner i veien ved Vaterholmen

Like over klokka ni søndag morgen fikk politiet melding om steinras på fylkesvei 72 ved Vaterholmen i Verdal.

– Det er et par meldere som har meldt i fra om stein i et kjørefelt. Det blir sendt ut entreprenør for å se på det, og for å få det ryddet vekk, sier operasjonsleder Stig Rune Sagen hos politiet i Nord-Trøndelag.

Ifølge Statens vegvesen er det to steinras som har gått.

Det er redusert framkommelighet på stedet. Trafikanter bes være forsiktige og oppmerksomme.