Etter flere dieseltyveri fikk han en fandenivoldsk idé

Frode Aalberg flyttet hjem fra Østlandet for snart ti år siden, og etablerte seg etter hvert med verksted for bilsportsatsingen sin i Teglverket ved fylkesveg 757 mellom Verdal sentrum og Stiklestad.

Gjentakende problem

Der har det ikke vært helt fritt for uvedkommende på besøk, og både noen mindre tyveri og at personbilen hans ble tatt en gang har han måttet tåle. Det mest tilbakevendende problemet har imidlertid vært tyveri av diesel fra teambussen som har stått parkert rett utenfor Stiklestadhallen.

– Det skjedde både med den forrige bussen vi hadde, og med den vi har nå. Så jeg har prøvd å ha ganske lite drivstoff på tanken hver gang jeg har parkert bussen for en litt lengre periode i hvert fall, sier Aalberg.

Buss ute av drift

Bilsportsatsingen ga flere gode plasseringer i bakkeløp i noen sesonger, før han tok en pause da pappa og like stor bilsportentusiast Jorulf gikk bort høsten 2012.

Marcus (1) gir ham ny motivasjon Frode Aalberg er klar for å la hestekreftene få fritt utløp igjen.

Høsten 2015 gjenopptok Frode Aalberg satsingen bak rattet, og i fjor ble det først og fremst en sesong der han forsøkte seg i rallycross.

Det hele kulminerte med bilbrann i den siste runden i det nordeuropeiske mesterskapet, og motorhavari for teambussen på veg hjem fra Helsinki.

Så den måtte etter hvert taues hjem, og ble parkert utenfor Teglverket.

Skadelig blanding

Med skadefryd i blikket fikk Frode Aalberg en aldri så liten idé, siden bussen uansett er ukjørbar, og han tenker å bytte ut drivstofftanken med en større en når han skal gjøre den klar til årets sesong.

– Det var vel rundt 60 liter diesel igjen da bussen kom tilbake hit. Jeg helte på rundt fem liter saltsyre i tillegg. Hvis noen har prøvd å helle den blandingen på en dieseltank kan jeg i hvert fall garantere at dieselpumpa fort går i stykker, sier Aalberg.

Saltsyre er svært etsende.

Enda en gang

Før jul var dieseltanken på bussen i hvert fall tom, og da fylte Aalberg like godt på noen nye liter med diesel og en skvett med saltstyre.

– Nå nylig da jeg sjekket, var også dette borte. Jeg vet ikke om saltsyredieselen faktisk har havnet i noe kjøretøy, men hvis noen får motorhavari med stjålet diesel, så vet de nå årsaken, smiler Frode Aalberg.

Satser rallycross også i år

Til daglig jobber Aalberg som betongsjåfør for Unicon i Verdal. Fritida går i stor grad med til å mekke bil nettopp i Teglverket. Tyveriforsøk i nattens mulm og mørke trenger ikke være den beste ideen av enda en grunn.

– Jeg jobber både sent og tidlig, så det hender rett som det er at det blir mekking her på natta, sier han.

Nå er han godt i gang med bygging av to nye biler, basert på blant annet et karosseri som Ludvig Hunsbedt har kjørt i tidligere, og noen tidligere Martin Schancke-deler.

Begge bilene, som i og for seg er like og skal bli Ford Focus-er til slutt, skal brukes i en ny sesong i NEZ-cupen i rallycross.

– Det gikk så bra i det som egentlig bare var en prøvesesong i fjor, at målet i år er å vinne cupen sammenlagt. Det blir nok rallycrossen jeg satser på i år. Jeg håper å skrape sammen enda mer sponsormidler frem mot våren, for det har ikke vært så mye tid til den slags i vinter, sier Frode Aalberg.