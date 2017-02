Etterlyser barn til dans

Til helga er det kurs i barnedans i dansesalen på Tindved Kulurhage.

– Det er en del påmeldte, men fremdeles ledige plasser, forteller Marte Hallem i Scene Midt.

Kurset er beregnet for aldersgruppa 4-9 år. Koreograf Marina Filchenkova er lærer, mens Scene Midt bistår som assistenter.

I barnedans får barna lære å bevege seg til ulike former for musikk. Her legges grunnlaget for videre danseteknikk og danseglede.

– Marina ønsker å starte et fast dansetilbud for barn i Verdal. Hun er utdannet koreograf fra Hviterussland, har vunnet priser i både inn- og utland, og har mange års erfaring med undervisning i barnedans. Marina har også undervist ungdoms- og voksengrupper innen både klassisk ballet, folkedans og barnedansmix, opplyser Hallem

Kurset går over tre dager. Det starter fredag og avsluttes søndag.