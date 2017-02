Kanskje har vi oppdaget at det er vinter

Nysnø og nullføre. Ofte betyr denne kombinasjonen biler i grøfta. Men så langt denne mandag morgen: Null og niks.

Det vil si, politiet har i alle fall ikke fått rapporter om utforkjøringer eller trafikale problemer som følge av vær- og føreforhold.

Statens vegvesen meldte på Twitter at det var forventet trafikale utfordringer i morgentrafikken, men tilføyde i samme melding at det gjelder spesielt kysten av Trøndelag.

Politiet i Nord-Trøndelag var også forberedt på hendelser i trafikken, men ennå klokken halv ni mandag var det ikke rapportert om et eneste forhold. Nå kan det jo selvsagt hende at en og annen kan ha vært på grøftesafari uten at dette er meldt til politiet, men alvorlige epiosoder finner vi ikke eksempler på i våre to kommuner.