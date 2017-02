Politikerne møtes langs hele E6-aksen

Onsdagens møte har en tynnere sakliste enn normalt. Til gjengjeld varer møtet hele dagen, for her venter en relativt omfattende befaring.

Delegasjonen gjør sitt første stopp hos verkstedbedriften Ritek AS. Mens politikerne er på Rinnleiret, blir det også anledning til å ta en nærmere prat med medlemmene i Hundeklubben. Ferden går så videre til Skogn, nærmere bestemt Fiborgtangen næringspark og Biokraft. Lunsjen inntas så hos Kortmans Lysfabrikk i Vuddudalen. Her skal formannskapet også gjennomføre sitt ordinære møte, før det bærer videre nordover igjen, og denne gang til SPIS Grilstad i Åsen. Mens de er i Åsen, avsluttes onsdagens befaring med et besøk i det nye Stokkbakken omsorgssenter. Her får politikerne for øvrig en kort orientering om aktuelle plansaker i Åsen, slik det går fram av programmet.