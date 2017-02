Stoppet med spikermatte - løslatt etter avhør

Sent fredag kveld ble en bil med en mann i 20-årene stoppet ved hjelp av spikermatte i Verdal. Fem-seks timer tidligere hadde han sammen med en passasjer unnlatt å stoppe for en tollkontroll på Ådalsvollen.

Politijakt etter snøscootertyver En person pågrepet i Verdal etter å ha stukket av fra tollvesenet med stjålet bil og stjålet scooter på henger.

Tollerne fulgte etter bilen på trygg avstand, men tross signal om at den måtte stanse gjorde den ikke det. Istedet svingte bilen inn på ei sidelomme, hvorpå passasjeren hoppet ut, hektet av en tilhenger med en snøscooter oppå og bilen snudde og kjørte innover mot svenskegrensen igjen.

Måtte ta grep

Bilen skal tildels ha holdt altfor stor fart i sin ferd bort fra tollvesenet.

Politiet ble koblet inn, og overtok letingen etter bilen. Da de kom over den, unnlot den også å stanse for lovens lange arm - noe som førte til spikermatteutlegging. Da ble det stopp.

– En resolutt og vellykket inngripen fra handekrafige politibetjenter, oppsummerte operasjonsleder Kjetil Mollan overfor Adressa.no lørdag ettermiddag.

Da politiet fikk stanset bilen, var det imidlertid bare én person i den, en kjenning av politiet fra distriktet.

Sluppet fri

Politijuristen vurderte sjåføren begjært varetektsfengslet, men etter avhøret av ham ble mannen sluppet fri. Det forteller nåværende operasjonsleder Johnny Olsen hos politiet i Nord-Trøndelag til Innherred.no mandag ettermiddag.

– Hva med passasjeren som var med?

– Jeg var ikke på vakt i helgen, og saken er hos etterforskerne nå, men at det jobbes med å få rede på hvem som var med i bilen og at vedkommende vil bli pågrepet hvis det er mulighet for det, regner jeg med, sier operasjonsleder Johnny Olsen.

Både snøscooteren, hengeren og bilen var stjålet i området mellom Duved og Åre, og bilen hadde feilaktige norske registreringsnummer påmontert da den passerte grensen.