En helt vanlig dag på dyreklinikken

Dette er første artikkel i det som skal bli en fast spalte hvor Smådyrklinikken Inn-Trøndelag og Levanger Dyreklinikk vil invitere Innherreds lesere inn i deres arbeidshverdag.

Først ut er Smådyrklinikken som vil vise litt hva foregår på en smådyrklinikk, og forhåpentligvis lære bort en del nyttig om hunde- og kattehold underveis.

Variert hverdag

– Vi er så heldig å ha en veldig variert hverdag. Sammen med eiere deler vi gleder og sorger. Vi møter små og store kjæledyr, hårete og hårløse. Vi behandler friske og syke. Vi er tannleger, kirurger, jordmødre, indremedisinere og helsesøstre. Mange pasienter er glade for å komme hit, men noen er redde og noen er sinte. Vi gir liv og vi tar liv.

– Vi synes det er passende å starte denne spalten med å introdusere noen av pasientene vi har innom på en helt vanlig arbeidsdag på Smådyrklinikken Inn-Trøndelag. Det er de og eierne deres som gjør hverdagen vår så spennende.

Spalten vil komme med jevne mellomrom og inneholde små epistler fra hverdagen, aktuelle problemstillinger og ta tak i nyheter som omhandler kjæledyr.

Claudia og Charlie Tetlie

Claudia og Charlie Tetlie er to sjarmtroll på bare tre måneder. De er Britisk Korthår-kattunger som er på klinikken for en helsesjekk og vaksine før de skal reise til nye hjem. De tar helsesjekken med knusende ro, og nå er de klare for nye eventyr hos de nye familiene sine. Vi ønsker lykke til med en ny epoke i livet.

Hamlet Hallem

Så har vi Hamlet Hallem. Han er en distingvert herremann på over 12 år. Han har masse sjarm e og personlighet, og er et viktig familiemedlem. Hamlet har problem med et øre og er her for oppfølging av det. Han vet at på undersøkelsesbordet vanker det godbiter så han er ikke sen om å hoppe oppå der. Så der står han da og blunker med de lange bestefarsøyenbrynene sine og venter på premien sin.

Lucky og Leon Storholmen

Lucky og Leon Storholmen er to heldige karer. De har fått nytt felles hjem via Dyrebeskyttelsen. I dag var de inne for å kastreres. Det viste seg imidlertid at Leon bare har en testikkel på rett plass. Ultralydundersøkelse viste hvor den andre lå i buken, så da var det bare å legge ham i narkose og operere ut testikkelen. Lucky var hakket mer lucky, og kunne fjerne begge fra normalt sted. Selv om mange menn kanskje ikke ville bagatellisere det heller…

Kaizer Brekken

Kaizer Brekken er en skikkelig gladgutt. Han vifter med både halen og resten av kroppen når han ser dyrlegen. Han er 8 år og blandingshund med veldig mye labrador i seg. Kaizer er innom fordi han har skadet en klo, og derfor har han vondt og halter på det benet. Her er han fortsatt litt trøtt etter behandling. Klokapselen er fjernet, og bandage er lagt –og nå skal han snart hjem og få ekstra god pleie av blant annet «bestefar» og turkompis Kolbjørn Brekken.

Saga Stavrum

Saga Stavrum er en utrolig tapper og snill Ragdoll på bare 7 måneder, som har vært hos oss noen dager. Eieren kom med henne fordi hun var veldig syk og kastet opp. Samme dag ble Saga operert, og en glidelås ble fjernet fra tarmen. Selve glidelåsen i tarmen fører selvsagt til problemer –men hovedårsaken til at hun ble så syk er mest sannsynlig at hun ble zinkforgiftet etter hvert som metallet har blitt erodert i mage/tarm. Nå er formen mye bedre, og i dag skal hun bli med eierne sine hjem. En herlig frøken som har sjarmert oss alle –så godt å se at formen blir bedre.

Zicco Hveding

Zicco Hveding er en kul Chipperkee herremann på snart 8 år. I dag er han inne hos tannlegen, og han skal ha en grundig tannsjekk og tannrens. Zicco har slitasje på flere tenner, og eieren ønsker å sjekke at det ikke er noe som gjør vondt. Tannrøntgen viser at det står bra til, bortsett fra noen tenner med emaljeskade. Skadene blir behandlet, og han kan dra hjem med colgatesmil.

Serba Risvik

Serba Risvik er en Bretontispe på 4 år. Hun var innom denne dagen for en kontroll på øynene. Hun behandles for uveitt (regnbuehinnebetennelse), og da er det viktig å sjekke at behandlingen virker godt. Serba er en tillitsfull og herlig hund. Hun stoler på dyrlegen og står bom stille når vi måler trykket på øynene hennes. Hun viser veldig fin bedring, er i fin form, og øyet ser bra ut.

Balder Holthe

Akkurat denne dagen startet også med et besøk av Balder Holthe, en vakker Abyssinerkatt på litt over et år. Balder er en snill og kosete fyr med stor personlighet. Han er en pratekatt, og elsker oppmerksomhet. Er det for lite oppmerksomhet å få hjemme er det bare å klore litt på sofaen, da kommer det alltid et menneske løpende for å stoppe sofamishandleren. Balder var inne for ettårs helsesjekk med vaksine. Han er i storform, og ikke det spor sjenert. Her sjekker han om dyrlegen har skrevet rett info i journalen hans.