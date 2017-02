Fylkesmannen skal sjekke Verdal kommunes tildeling av sykehjemsplasser

I et brev fra fylkeslege Marit Dypdal Kverkild og seniorrådgiver og jurist Mariann Markussen til rådmannen i Verdal kommune, sendt rett før helgen, går det frem at Fylkesmannen varsler tilsyn med Verdal kommune, med henblikk på tildeling av langtidsopphold i sykehjem.

Målet er å undersøke om kommunen slik de driver på sikrer at slik tildeling skjer på forsvarlig vis.

Omfattende dokumentasjon må frem

Under tilsynet skal de se nærmere både på ansvarsforhold, saksbehandling, dokumentasjon og faglige vurderinger som ligger til grunn for tildeling av langtidsopphold ved sykehjemmene i kommunen.

Senest innen 10. mars må kommunen sende over en stor mengde dokumentasjon til Fylkesmannen.

– Et organisasjonskart der tjenesten tildeling av langtidsopphold er plassert i kommunens tjenesteyting.

– En oversikt over hvem som er ansvarlig på området, og fordeling av stillinger.

– Et organisasjonskart, delegasjonsreglement, stillingsinstrukser og andre ting som viser fordelingen av ansvar.

– Hvilke rutiner og prosedyrer som gjelder for saksbehandling og dokumentasjon.

– Hvilke rutiner og prosedyrer som ligger til grunn for faglige vurderinger, herunder en forsvarlig tjenesteyting.

– Utskrift av informasjon på kommunens nettsider om temaet.

– Avviksmeldinger (meldinger om ting som ikke har fungert slik de skal).

– Annet materiale som kommunen måtte mene er relevant.

Må vise at systemet fungerer

I tillegg kommer et mer fysisk tilsyn, med møter med kommunen. Fylkesmannen har foreslått at dette finner sted 21. og 22. mars, med åpningsmøte på morgenen første dag og sluttmøte på tampen av arbeidsdagen dagen etter.

– Det blir et tilsyn med systemrevisjon, der vi undersøker kommunens evne til å levere forsvarlige tjenester over tid, og om den har et system som sikrer god praksis. Videre må ledelsen vise at de har oversikt over områder der det er fare for svikt. Revisjonen vil også finne ut hvordan kommunen evaluerer seg selv og retter opp feil. Slik internkontroll er lovfestet, påpeker Fylkesmannen i sin henvendelse.

Vil se på pasientjournaler

I systemrevisjonen vil Fylkesmannen sammen med kommunen se på styrende dokumenter og gå gjennom pasientjournaler. Tilsynet vil også intervjue ledere og ansatte i kommunen.

Hvordan det hele gjennomføres rent praktisk, vil Fylkesmannen planlegge sammen med en kontaktperson i kommunen. I tillegg til Kverkild og Markussen vil også seniorrådgiver og sykepleier Merethe Bartnes delta under tilsynet.