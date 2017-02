Skolefrokost og fadderskap

Det ble nylig avholdt årsmøte i Leirådal Sanitetslag. Det nye styret er som følger: Brit S. Tanem (leder), Jorit Olsen (nestleder), Signe Lein (kasserer), Ellinor Svartis (sekretær), Frøydis Steinsli (styremedlem).

Laget har 40 medlemmer.

Det har vært avholdt 8 medlemsmøter og 8 styremøter og vi har behandlet 70 saker. I tillegg har det vært avholdt årsmøte, vårbasar og adventsmøte.

Tema og aktiviteter på medlemsmøtene har bl.a. vært mannequengoppvisning, bokbad, quizkveld, frokostmøte på SNK, hyttemøte, basar og adventsmøte. På aktivitetskvelden i november laget vi dørkranser.

I tillegg har folk både fra styret og medlemmer deltatt på Infomøte i Levanger, Pratemøte i Volhaugen, ledermøte på Øra, Fylkesårsmøte og åpent møte i Fossheim. Temaet her var integrering og det ble besluttet å åpne Innvandrerkafe i Sanitetshuset hvor Leirådal sanitetslag deltok 2 ganger.

Turkomiteen arrangerte tur i august til Skallstuggu ved Vulusjøen.

Vi har ansvar, sammen med andre sanitetslag, for kaffeservering ved Verdal Bo- og Helsetun og Ørmelen Bo- og Helsetun og Bingo med kaffeservering ved Vuku Bo- og Helsetun. Det stilte også 3 personer fra laget og hjalp til under Eldretreffet som Hagergrynkompaniet arrangerte.

Vi strikker ragger som vi leverer til Helsestasjonen for utdeling til nyfødte. Vi deltar i serveringa på Stiklestad under Olsok, tilbyr bading i varmtvannbassenget i Leklemåsen og felles gåturer på mandager. Laget gir støtte til fotpleie for pensjonister, gir babyhåndduker til nyfødte i Leirådal og det ble kjørt ut blomsterhilsninger før jul til Leirådalinger som er fylt 75 år.

Vi har gitt økonomisk støtte til Statement, Verdalsveitjan, Frivillig Verdal «En annerledes jul», Heimtun Grendehus, Førerhundvenn, Sos Barnebyer, God Sommer-aktiviteter v/Arken, Nord-Trøndelag Autismeforening og ellers de faste fondene. I tillegg sponset Saniteten fruktkurv til premieren på Oliver Twist, Leirådal Spellag. Laget støtter Osteoporosefondet gjennom å betale kontingent. Og vi arrangerte skolefrokost til førsteklassingene i Vuku hvor vi også delte ut frukt og tannbørster. Laget hadde også ansvar for innsamlingsaksjonen i vårt distrikt sist høst, hvor innsamlede midler gikk til Røde Kors.

Vi har også forpliktet oss gjennom et 3-årig fadderskap til et Veiledningssenter for rusavhengige. Laget skaffet seg inntekt ved salg av fastelavnsris, loddsalg og basarer, servering under Olsok og Grasrotandelen.

Vi takker aller som har støttet oss i vårt arbeid i året som har gått og håper dere fortsatt vil støtte oss i 2016. Nye medlemmer er ønsket og hjertelig velkommen i laget.