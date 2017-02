Ulvin overtar for Abelsen

Tor-Petter Abelsen (KrF) har søkt om permisjon fra folkevalgte verv i Verdal fra 1. mars til 30. juni. Søknaden er begrunnet i helsemessige forhold. Abelsen er medlem i kommunestyret, og er dessuten innvalgt for felleslista til Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti i formannskapet, administrasjonsutvalget og valgstyret, komité plan og samfunn, kommunalt klageorgan og utmarksnemnda. I Abelsens fraævr rykker Helena Kruken Ulvin inn som fast medlem i kommunestyret fram til utgangen av juni. I tillegg skal det velges nytt medlem i Abelsens øvrige verv. Det skjer i kommunestyret 27. februar.

Da permisjonssøknaden ble behandlet i formannskapet 16. februar, fikk den enstemmig tilslutning. Følgelig er det rådmannens innstilling at permisjonen innvilges.

Etter en uheldig start på årets skisesong gikk Abelsen i januar overende i en nedoverbakke og punkterte begge lungene, i tillegg til at han brakk ribbein og virvler i ryggen. Abelsen fikk dermed et opphold på sykehus, og varslet den gang at det kom til å bli mindre politisk virksomhet en tid framover. Samtidig regnet han med å bli frisk og rask igjen i løpet av våren.