Lager aktiviteter kun for menn

Røde Kors i Verdal og Verdal Frivilligsentral arrangerer nye aktiviteter for menn.

Det er tydelig at det finnes altfor lite synlige aktiviteter som er åpent for voksne menn i Verdal.

– Dette er noe som det frivillige apparatet må ta tak i, sier Hege Anita Austad fra Verdal Frivilligsentral.

– Aktivitetene som finnes er enten basert på deltakernes ferdigheter eller så er aktivitetene lukket, både bevisst og ubevisst, fortsetter hun.

Sjakk og svømming

Det ble arrangert et møte på Røde Kors-huset i januar, hvor over 40 menn fra Verdal deltok. På dette møtet ble behovene og interessene kartlagt, og det ble bestemt at to nye aktiviteter startes: Sjakkvelder og svømming.

– Vi ønsker å skape arenaer for engasjement og sosialt samvær gjennom gode og spennende aktiviteter, sier Roger McKellar fra Røde Kors.

– Det er viktig for samfunnet at det finnes aktiviteter som appellerer alle uansett bakgrunn, alder, språk eller prestasjonsnivå. Det er et håp om at den lokale befolkning tar i bruk disse tilbudene også. Om du er nybegynner eller om du er proff – er det bruk for nettopp deg, sier Roger, og legger til:

– Det eneste kravet er at du er en mann!

Det ble dannet arbeidsgrupper som tilrettelegger aktivitetene. Målet med aktivitetene er å skape arenaer for integrering, sosialt samvær og fysisk aktivitet. Aktivitetene er gratis – og åpen for alle menn i byen.