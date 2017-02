Nå er de så å si ferdige med å bygge kampvogner

Innherred.no skrev sist om Ritek i slutten av april i fjor, da bedriften inngikk et samarbeid med sveitsiske Ruag Defense for å stå enda bedre rustet til å vinne store kontrakter i fremtiden.

På det tidspunktet holdt Ritek på med den 15. kampvognen av typen CV90. Knapt et år senere er de i sluttfasen med leveransen på til sammen 32 slike kjøretøy til det norske Forsvaret.

Mest for Forsvaret

Teknisk Ukeblad har nylig vært på besøk, og overfor dem uttrykker forretningsutvikler i Ritek, Pål Hofstad, betinget optimisme for fremtiden.

– Målet er å ha like stor andel militære og sivile oppdrag. I år blir det en overvekt av militære oppdrag, sier prosjektleder Morten Minsaas til fagtidsskriftet.

Blant alle CV90ene de har bygd de siste årene er det tre ulike versjoner, en multirollevogn, en stingvogn og dessuten to treningsvogner.

Bygde opp sivilt verksted

Ritek var tilknyttet Forsvaret frem til 2002, men behovet for et militært verksted forsvant da Forsvaret la ned aktivitet både i Steinkjer og på Værnes. Men flere ansatte ønsket å fortsette, og startet et sivilt verksted. Til å begynne med var de sju ansatte. Nå er det 42, ikke minst takket være en rekke oppdrag nettopp fra Forsvaret.

Men det trengs stadig nye oppdrag, og Ritek håper å få spille en rolle i neste års storøvelse Trident Juncture - dobbelt så stor (!) som Cold Response. De jobber også for å få kontrakter med Forsvaret i forbindelse med den nye hovedflystasjonen på Ørlandet.

