Takrør får ikke slå rot

Det pågår nå et omfattende restaureringsarbeid for å fjerne deler av takrørvegetasjon for å åpne vannspeilet i Hammervatnet naturreservat i Levanger, skriver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i en pressemelding.

Det er Fylkesmannen som er forvaltningsmyndighet for Hammervatnet. Restaureringsarbeidet består i å rette opp gjengroingen. Etter at arbeidet ble stanset i januar som følge av uklarheter rundt dobbeltroller og manglende tillatelse til massedeponering, har gravemaskinen nå startet opp igjen. Alle formaliteter er brakt i orden, og i disse dager pågår arbeidet for fullt.

Stanset seg selv Fylkesmannens miljøvernavdeling har stanset sin egen gjennomføring av restaureringstiltak i Hammervatnet naturreservat.

Fjerner vegetasjon

– Formålet med gjenskapingen av åpent vannspeil er å forbedre forholdene for fugl som hekker i naturreservatet, sier seniorrådgiver Hilde Ely-Aastrup ved Fylkesmannens miljøvernavdeling. Hun viser til at arter som sothøne og horndykker er avhengig av en variasjon mellom vegetasjon og åpent vann. Ved å grave ut en bred kanal langs land vil dessuten firbeinte predatorer, som for eksempel reven, vanskeligere få tilgang til egg og fugl som ligger på reir.

Til sammen vil det fjernes takrørvegetasjonen fra om lag 8 dekar, der vegetasjonen har tatt overhånd. Muddermassen som har hopet seg opp, der det før var til dels sandbunn, er nærmere 1 meter dyp. Ved hjelp av gravemaskiner plassert på lektere graves muddermassen opp, før den sendes til land med lekter. Der flytter så en annen gravemaskin massene over i lastebil for bortkjøring. Årsaken til at det må benyttes lektere skyldes at det er påvist kvikkleire i området, informerer Fylkesmannen.

Avhengig av «godt vær»

Gjennomføringen av dette omfattende prosjektet er væravhengig. Ved lav vannstand, som er naturlig på ettervinteren, blir kanalene for grunne til at lekterne kan forflyttes lett. Arbeidene må dessuten avsluttes i god tid før fuglehekkingen starter. Ved lite regn de nærmeste ukene, kan derfor sluttføringen av prosjektet bli utsatt til høsten. Erfaringsmessig blir det da igjen høy vannstand i Hammervatnet.

Da verneprosessen for Hammervatnet naturreservat pågikk i årene før 1984, besto vegetasjonen ytterst mot åpent vann av et belte av tett takrørvegetasjon. Innenfor dette var det store partier med åpent vann eller områder dekket av flytebladvegetasjon eller kun bunnvegetasjon. Takrør og arten sjøsivaks har ekspandert innover og de siste årene har det vært svært lite åpent vann igjen innenfor takrørbeltet.

Behov for tiltak

I en årrekke har biologer meldt fra om behovet for å åpne såkalte «blue lines» siden takrør og sjøsivaks har tatt kraftig overhånd i naturreservatet. Endringen som har pågått siden vernetidspunktet er til stor ulempe for flere fugleartene som hekker her. Både sjøsivaks og grasarten takrør er naturlig hjemmehørende i Hammervatnet. Begge artene vokser godt ved næringstilførsel og fortrenger da gjerne planter av mindre størrelse, for eksempel vannliljer. Hensikten med å skape et sammenhengende kanalsystem med åpent vannspeil er derfor å gjenskape et variert leveområde for vanntilknyttet fugl og generell ivaretakelse av biologisk mangfold.

Fylkesmannen har søkt Miljødirektoratet om midler til restaureringsarbeidet.