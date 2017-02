Topp med ungdommer på Åre-tur

Nesten hundre ungdommer var med da Verdal frivilligsentral dro til Åre på alpint-, bade- og bytur til Åre mandag denne uka.

– En kjempefin dag for både ungdommer og voksne, med masse smil, latter og hyggelig prat, oppsummerer leder for frivilligsentralen, Hege Anita Austad.

Turen til Åre var forbeholdt ungdomsskole- og videregåendeelever, mens gutter og jenter i barneskolealder har sin mulighet i dag, onsdag, med skileik, grilling, mat og ulike aktiviteter i Marka i Leksdal.

Der var det også mulig å varme seg inne i skihytta, på en dag da snøføyka stod litt utendørs fra tid til annen.

Se bilder fra begge turene øverst i saken.