Gir støymålere og støtte

HLF (Hørselshemmedes landsforbund) Verdal har hatt årsmøte, og her følger deres årsberetning:

Laget har hatt 10 styremøter og 5 andre møter medregnet årsmøtet. På ett av våre møter hadde vi besøk av hørselskontakten i kommunen som orienterte om hjelpemidler til hørselshemmede. En kveld fortalte en av våre medlemmer om hvordan det er å bli CI-operert i voksen alder. Møtet vårt 27.oktober var et møte med tema Tinnitus. Psykolog Mette Uthus fra NSHP holdt fordrag og Bente Eid Aasheim fortalte om hvordan hverdagen er for en som har tinnitus.

Vi har vanligvis ca. 30 gjester på møtene våre, men 27. oktober var det over 50 som møtte. Vi har avtale med skrivetolker som stiller opp når vi ber om det.

Andre møter/kurs: Vi har vært representert på Hlf Nord-Trøndelags møter: årsmøtet i mars og høstmøte i november og på årsmøtet i FFO Verdal. Erfaringssamling i regi av FFO ble avlyst p.g.a. for lite påmelding.

Vi var også representert på temakveld på kafe Verden, Levanger (samarbeid med HLF Levanger og Levanger unge sanitet). Laget har hatt deltakere på kurs for likepersoner og på datakurs.

Datakurs ble arrangert av Funkis (paraplyorganisasjon for funksjonshemmede, kroniske syke og deres pårørende ), og det ble lovt at det skal bli oppfølging i 2017.

Turer: Planlagt busstur til Selbu sammen med Hlf Levanger ble avlyst p.g.a. for lite påmelding. Vi var på kveldstur til Stene gård i august. Vi kjørte private biler, og det var ca. 20 som ble med.

Likepersoner: Det er nå to likepersoner i laget. Ordningen fungerer, men det er liten etterspørsel eller tjenestene våre.

Gaver/bidrag: Vi har bevilget kr 1.500,- til FFO Verdal.

Ellers har den store oppgaven i 2016 vært utdeling av støymålere til barnehager.

Vi har tidligere lånt ut målere for ett år om gangen. Vi har nå vedtatt at vi skal gi dem bort til odel og eie. Vi foretok loddtrekning, og pr. utgangen av 2016 er det 7 barnehager som har fått Lydia eller Lydøre. Vi har søkt og fått støtte til arbeidet vårt med forebygging av hørselsskade, og vi vil ta opp på årsmøtet 9. februar 2017 om vi skal bevilge penger slik at alle barnehagene som er interessert skal få sin støymåler.

Vi har fått positiv respons både fra HLF sentralt og fra HLF Nord-Trøndelag på prosjektet vårt.

Per november 2016 er det registrert 265 medlemmer i i Hlf Verdal, 258 hovedmedlemmer og 7 familiemedlemmer. Det er en økning på 10 medlemmer i forhold til 2015.

Det nye styret: Hardis Nordfjord (leder), Anna Stubbe (sekretær), Gideon regnskap (regnskap), styremedlemmer: Sigrun B. Tingstad og Eva K. Aksnes (styremedlemmer), Alf Ward (vara styremedlem), revisorer: Bjørn Nordfjord og Knut Enes (revisorer), Agnar Wold og Ingrid H. Wærum (valgkomite), Grete Ward og Anne Horseng (kjøkkenpersonel).

Representant til FFO: Hardis Nordfjord.