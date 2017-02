Levangsbygg tar mastergrad på myke trafikanter

Lars Røstad fra Levanger, som er landskapsarkitektstudent ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås, har registrert myke trafikanters opptreden i Etne sentrum i Sunnhordland. Det skriver avisa Grannar i dag.

Observasjonene skal brukes i en matergradsoppgave som tar for seg hvordan man i Etne kan legge bedre til rette for myke trafikanter i fremtiden.

Bidrar til stort prosjekt

Grunnen til at levangsbyggen baserer masteroppgaven på tettstedet rundt seks mil fra Haugesund er prosjektet Etnesjøen 2020, et prosjekt finansiert av kommunen og fylkeskommunen som skal gjøre Etne mer attraktiv den dagen E134 blir lagt utenom sentrum.

– De ville ha innspill på hvordan tilgjengeligheten til sjøen kan bli bedre, men også trafikksikkerheten, sier han til Grannar.

Bil er viktig på steder som Etne, men i oppgaven ser han på om det faktisk trengs så mange bilveger til sjøen eller om en av de kan tilrettelegges spesielt for myke trafikanter.

Skoleelevene verstinger

Registreringene hans i sentrum viste at åtte av ti gikk på vegen og/eller krysset vegen utenom den oppmerkede fotgjengerovergangen. Skoleungdom var verst. Dessuten trillet rullestolbrukere langs vegen istedet for å bruke fortauet, antakelig fordi gangfeltet ligger lenger fremme i vegen enn det føles naturlig å krysse den, og at det er høye fortauskanter.

Mastergradsoppgaven skal være ferdig til 15. mai, og vil ifølge prosjektlederen for Etnesjøen 2020 bli en viktig del av endelig rapport om hvordan sentrumsområdet kan utvikles.