President på tur til Levanger

Sametingspresident Vibeke Larsen skal 1. mars åpne utstillingen «Mens landet forsvinner – 100 års kamp for arealene». Utstillingen er å finne i Nordlåna til Nord Universitet på Røstad, og den tar utgangspunkt i kampsakene under møtet i Trondheim 1917.

Den ble første gang vist i Olavskvartalet i Trondheim 6.–11. februar som del av 100-årsjubileumet for det første samiske landsmøtet, Tråante 2017, skriver Nord Universitet.

– Flere reagerer sterkt følelsesmessig, spesielt de som tilhører det sørsamiske miljøet og kjenner til historien. Blant historiene som løftes frem finner vi Dunderlandsulykken fra 1948, hvor 16 personer omkom, forteller Asbjørn Kolberg. Kolberg er assisterende koordinator for sørsamiske saker ved Nord universitet, og han uttrykker begeistring over at sametingspresident Vibeke Larsen åpner utstillingen.

Utstillinga er multimedial, og viser blant annet flere historiske filminnslag fra Børgefjellområdet på 1930- og 50-tallet. Den er tilgjengelig til og med 31. mai