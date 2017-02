Fra kylling til Wow

Etter nesten sju år på Ytterøy har Jon Audun Haukø takket ja til å jobbe for Wow reklame i Verdal.

- Jeg har kjent på at jeg vil tilbake til en mer kreativ jobb enn det jeg har nå. Jeg har stortrivdes Ytterøykylling. Det er en fin bedrift i vekst. Men jeg er bygd for andre ting enn å sitte som personalkoordinator med ansvar for innsending av NAV-papir og diverse andre ting.

Skreddersydd

Det blir muligens en tjuvstart, men formelt sett går Haukø inn i den nye jobben på Brikken i Verdal 1. mai og blir prosjektleder, markedsfører, event-designer, kommunikasjonsskaper og ideskaper for Wow reklame. Drømmejobben, mener Haukø, og forteller at stillingen er skreddersydd ut fra det han er interessert i.

- Wow reklame har jeg fulgt med siden oppstarten for ti år siden. Jeg synes de er en av de beste i Nord-Trøndelag på design og de har gjort mye artig. Magasinet Lilla, blant annet, har vært en suksess. Jeg har hatt en del kontakt med dem de siste årene ettersom Ytterøykylling bruker dem som byrå, sier Haukø.

Han er opprinnelig fra Namsos. I 2010 flyttet han til Ytterøy og har i tillegg til jobb i Ytterøykylling vært en del involvert i Rampa.

- Der har jeg vært med og laget arrangement, hjulpet til når det er noe og bidratt tilbake til øya for å skape noe. Jeg synes Rampa er et fantastisk tilbud på en øy med 500 innbyggere. Og mine bidrag der har ikke vært for å tjene penger, men for å bidra, sier Haukø.

Journalist

Han har jobbet som journalist i NRK, Trønder-Avisa, i lokalradio og som frilans i Nordtrønderen & Namdalen. Han har også jobbet innenfor kommunikasjonsrådgivning og ble blant annet leid inn til å være med og drive valgkampen for Ap i Nord-Trøndelag i 2009. Han har også arrangert Levanger Live, festivalen som regnet bort i 2012 og som ga et stort underskudd.

- Noe gikk bra og noe gikk på trynet. Sånt lærer man av, sier Haukø.

Vil flytte til Verdal

Nå ser han etter bolig på fastlandet og helst i Verdal.

- Det blir rart og vemodig å forlate Ytterøy. Her er det fenomenalt mye bra folk. Men det er nå blitt slik at det er ingenting som holder meg på Ytterøy annet enn gode venner. Minstemann har flyttet til Henning, så det er også litt derfor jeg vil flytte, sier Jon Audun Haukø.